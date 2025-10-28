Мужчина с ножом терроризирует автовладельцев в Киеве: что об этом известно

В Киеве неизвестный режет шины / © Pixabay

В Киевезавелся «колесный маньяк» или «борец» с хаотичной парковкой автомобилей. Мужчина выборочно режет колеса автомобилей. Жители жилого комплекса «Варшавский» сообщают, что якобы мужчина не один — неизвестные массово режут людям шины.

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых заметно мужчину, который режет все четыре колеса автомобиля. Интересно, что он не трогает другие машины, которые стоят рядом, а выбирает для повреждения только один.

Неизвестный режет шины в Киеве. Фото: телеграм-канал «Киев-инфо»

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что уже получили девять заявлений от пострадавших автовладельцев.

«Следователи Подольского управления полиции внесли информацию в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 УКУ. Сейчас работают на установление личности нарушителя», — сообщают правоохранители.

Напомним, что указанная статья касается хулиганства — грубого нарушения общественного порядка. Наказание за это предусматривает штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

