Мужчина сам пришел в ТЦК, но его дважды отказались мобилизовать и наказали: какая причина

В Сумской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде житель Сумщины заявил, что он после этого хотел добровольно мобилизоваться, однако его не взяли на службу.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

По данным суда, житель Сумщины 16 августа 2024 года получил «боевую повестку» для прохождения военной службы. Однако он не пришел в ТЦК, чем уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что не смог прийти в ТЦК, поскольку его жена была в больнице с их больным сыном, а он ухаживал за другим ребенком. Также житель Сумщины отметил, что он не может выполнять тяжелую работу, поскольку у него падает уровень сахара в крови.

«В настоящее время он желает проходить военную службу, неоднократно, добровольно появлялся в ТЦК и СП, два раза ездил в воинские части, но никто не берет его на службу», — говорится в показаниях подсудимого.

Работник ТЦК отметил, что подсудимый не пришел в военкомат в указанное в повестке время, а потому было направлено в полицию сообщение о совершении уголовного преступления.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

