Мужчина сбежал из помещения ТЦК и три года скрывался от мобилизации: наказали ли его

В Ужгороде приговорили мужчину за уклонение от мобилизации / © ТСН

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В Ужгороде к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сбежал из помещения ТЦК и более трёх лет скрывался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ужгородского городского районного суда Закарпатской области.

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Побег из ТЦК и версия обвиняемого

Как установило следствие, 27 апреля 2023 года мужчина был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Специалисты не выявили никаких ограничений по здоровью.

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Военнообязанный под подписку ознакомился с мобилизационным распоряжением о направлении в команду для отправки в воинскую часть и расписался в контрольном талоне. Однако в тот же день он самовольно покинул территорию ТЦК и больше туда не возвращался.

На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он убеждал суд, что его якобы «задержали на улице, когда он находился со своим трехлетним сыном». По его версии, ребенок остался ждать в соседнем магазине, поэтому он покинул территорию ТЦК, беспокоясь о мальчике, и мобилизационного приказа на руки не получал».

Однако суд счел эти показания несостоятельными и расценил их как попытку уйти от уголовной ответственности. Следствие подтвердило наличие личной подписи обвиняемого на копии мобилизационного распоряжения, а ссылка на беспокойство за ребенка не была признана уважительной причиной для трехлетнего уклонения от мобилизации.

Решение суда

29 сентября 2026 года Ужгородский городской районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины.

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При назначении наказания суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольный взнос мужчины в поддержку Вооруженных Сил Украины в размере 100 000 гривен. В то же время суд подчеркнул, что освобождение с испытательным сроком за уклонение от защиты Родины во время войны недопустимо.

Суд постановил:

Признать мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы .

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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