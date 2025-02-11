Мужчина шел за кофе и получил повестку: он придумал, как избежать мобилизации

Житель Львовщины категорически отказался от мобилизации и не пришел в ТЦК для отправки на военную службу. Чем это кончилось?

В Шептицком во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области.

По данным суда, мужчине в феврале 2024 года пытались вручить "боевую" повестку, однако он уклонился от мобилизации.

На суде житель Львовщины вину отрицал, однако подтвердил, что он отказался получать повестку.

Правоохранителям подсудимый рассказал, что "утром шел за кофе. Подошли работники РТЦК, проверили документы, сказали что имеет штраф. Предложили поехать с ними, после чего он сообщил что плохо одет, должен взять пищу потому что имеет диабет, плохо контролируется 2 типа. Они пошли подождать. пошел туда сам разбираться в чем дело. Он также отметил, что прошел военно-врачебную комиссию, и ему пытались вручить боевую повестку, на что он отказался".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и скрылся из ТЦК, чтобы избежать мобилизации.

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