Мужчина снял на видео и опубликовал место дислокации военных: его объяснения шокируют

Мужчина передавал данные о месте дислокации военных / © unsplash.com

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В Одессе к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который снял на видео и опубликовал место дислокации военных Нацгвардии.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда г. Одессы.

По данным суда, житель Одессы в октябре 2024 года зашел в приложение «чат-рулетка», где во время разговора снял видео и рассказал о месте дислокации военных Национальной гвардии.

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Впоследствии житель Одессы распространил это видео на своем аккаунте в YouTube.

Жителю Одессы инкриминировали ч. 2 ст. 114-2 УК Украины: распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что действительно передал данные о размещении военных в Одессе.

«С какой целью он это сделал, сообщить не смог. Отметил, что на тот момент не понимал в полной мере, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность, и последствия от таких действий. Также не смог предоставить рационального объяснения причинам своих противоправных действий», — говорится в показаниях мужчины.

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Прокурор просил суд наказать жителя Одессы на 5 лет лишения свободы. Адвокат подсудимого просил отпустить мужчину на свободу.

Суд признал мужчину виновным ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, СБУ задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал ФСБ координаты украинских авиабаз. Агент сотрудничал с врагом через бывшую жену из оккупированного Мелитополя.