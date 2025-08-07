Мужчина получил три повестки и отказался от мобилизации, потому что «лучше тюрьма»: наказали ли его

В Украине осудили мужчину за уклонение от мобилизации / © ТСН

В Кировоградской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Головановского райсуда Кировоградской области.

По данным суда, мужчина в июле, августе и сентябре 2024 года получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

На суде житель Кировоградской области вину признал частично. Он заявил, что не согласен с выводом ВВК и ему нужно еще дообследоваться. Однако он отметил, что решение комиссии не обжаловал.

«Указал, что прочитал в социальных сетях о том, что лица, имеющие судимость и состоящие на учете в органах пробации мобилизации в ряды вооруженных сил, не подлежат. Указал, что его жену и детей должна защищать украинская армия. На вопрос суда желает ли он защищать народ Украины, от прямого моего ответа уклонился», — говорится в материалах суда.

Также сотрудники полиции и военные ТЦК на суде отметили, что житель Кировоградской области трижды уклонился от мобилизации. Во время одного из вручений повесток тот заявил, что «лучше в тюрьму, чем служить».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. У подсудимого также был условный срок за другое преступление, поэтому судья присоединил к реальному наказанию еще один год. Таким образом житель Кировоградщины проведет за решеткой 5 лет.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за ампутированных стоп.