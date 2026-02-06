Мужчина уклонился от мобилизации, потому что хочет служить только в тылу: суд принял неожиданное решение

Мобилизация в Украине / © ТСН

Сиховский районный суд Львова вынес приговор местному жителю, который пытался избежать мобилизации. Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным, однако на отправку в воинскую часть так и не пришел. В суде он заявил, что готов защищать Родину, но только при условии, что его не отправят в зону боевых действий.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина получил повестку, однако не пришел в ТЦК

Обвиняемый, уроженец Самборщины, в апреле 2025 года прибыл в территориальный центр комплектования (ТЦК) для сверки данных. После прохождения ВВК медики признали его годным к военной службе.

22 апреля мужчина лично подписал «боевую» повестку, согласно которой должен был явиться на сборный пункт 10 мая в 9:00 утра. Однако в назначенное время он так и не явился, о причинах своего отсутствия не сообщил и права на отсрочку не предоставил.

Позиция обвиняемого

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свое поведение тем, что субъективно считает себя больным, хотя ВВК этого не подтвердила. Также он отметил, что у него есть условие относительно дальнейшей службы.

«Обвиняемый отметил, что в случае вручения ему повестки готов проходить военную службу, но не в зоне активных боевых действий, а в тыловой зоне», — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Суд решил, что исправление мужчины невозможно без изоляции от общества, и отказал в назначении испытательного срока (условного срока).

Решение суда:

Признать подсудимого виновным по ст. 336 УК Украины.

Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу после завершения срока на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто потеряет отсрочку и кого могут призвать. В феврале работодателей ждут изменения в правилах бронирования работников.