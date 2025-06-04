Мужчина уклонился от мобилизации, потому что ему "неправильно дали повестку": как это закончилось

В Украине осудили мужчину за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчина в августе 2024 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Реклама

На суде житель Черкасской области вину отрицал, отметив, что "повестку ему вручили с нарушением закона".

"Не явился 3 августа, потому что считает, что принятое решение о вручении этой повестки является противоправным, несоблюдение формы проведения и призыва на военную службу по мобилизации граждан, а потому в силу ст. 58 КУ не несет ответственность за невыполнение противоправных решений. Решение работников РТЦК не обжаловал, о причине неявки не сообщал. В настоящее время официально не работает. После этого пришла еще одна повестка и подали его в розыск", — говорится в материалах суда по свидетельствам жителя Черкасской области.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мобилизация в Житомире закончилась ссорой и суровым приговором.

Реклама