Мужчина уклонился от мобилизации, потому что "военная часть вернула его из учебы домой": как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Домановского районного суда Николаевской области.

В чем обвиняют мужчину

По данным суда, мужчина в марте 2023 года получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

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Что рассказал подсудимый

На суде житель Николаевщины вину отрицал. Он заявил, что «весной 2022 г. его вызвали в ТЦК, где сообщили, что нужно пройти медицинскую комиссию. Обвиняемый на воинском учете до этого не состоял. В декабре 2022 г. ему вручили повестку, на которую он явился, прошел медицинское обследование у врачей и получил заключение ВВК. Далее ему выдали военный билет и направили в г. Львов на обучение. Находясь на учебе, его спросили за документы и вернули домой, военный билет при этом ему не вернули. Затем обвиняемому вручили новую повестку для отправки в воинскую часть, но вроде бы не набралась группа и ему сообщили в телефонном режиме, что не нужно появляться. На вызов по повестке на 18.03.2023 г., он позже явился и предоставил документы, что по состоянию здоровья не может служить».

Сотрудники ТЦК возразили слова жителя Николаевщины

Один из работников ТЦК на суде заявил, что о первой отправке мужчины в воинскую часть ему ничего не известно. Однако в марте 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Другой военнослужащий утверждал, что подсудимый получил три «боевых повестки», однако постоянно уклонялся от мобилизации.

Судья проанализировал материалы дела

Суд отклонил заявление жителя Николаевщины о том, что ему якобы говорили не приходить в ТЦК, поскольку он не предоставил никаких доказательств, которые бы это подтвердили.

Суд также изучил материалы врачей о заболевании подсудимого и сделал свои выводы: «Предоставив новые выводы врачам, сделанным после решения ВЛК, обвиняемым не оформлено и должным образом не получено решение об отсрочке от прохождения военной службы в связи с мобилизацией. Указанное еще раз свидетельствует об умышленности его действий и необходимости явки по мобилизационному распоряжению 18.03.2023, в указанное время, являясь по решению ВВК, признан годным к военной службе».

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений