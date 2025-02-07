Мужчина умер в ТЦК во время военно-врачебной комиссии: жуткие подробности трагедии в Черновцах

Снова смерть в ТЦК. В Черновцах во время прохождения ВВК мужчина потерял сознание. В военкомате его пытались привести в сознание, вызвали скорую. Однако медики в ходе реанимации констатировали смерть черновчанина. Мужчине было всего 32 года. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Смерть в ТЦК

На Буковине в ТЦК умер мужчина. Проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая. Об этом сообщила полиция Черновицкой области.

"7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Затем он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился", — отметили в полиции.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать к медицинской помощи, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть. Тело мужчины направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сведения о происшествии следственные полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с примечанием "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Смерть сына адвоката

Напомним, что недавно общество взбудоражило жуткую новость из Запорожья! После задержания сотрудниками ТЦК и перевозки в воинскую часть умер сын адвоката Людмилы Петровой. Об этом правозащитница сообщила 4 февраля в соцсети и ее сообщение облетело Сеть. В нем говорится, что 34-летний Владислав Петров был незаконно задержан работниками Центрального ТЦК 27 января и был доставлен в Центральный ТЦК. Муж был ограничен непригодным. На следующий день он был доставлен в воинскую часть в Днепропетровской области, где он должен был пройти ВВК.

По словам адвоката, 31 января работники воинской части отвезли мужчину в психушку города Днепр с диагнозом делирий и наркотическое отравление. На обращение адвоката в воинскую часть она получала ответы, что у ее сына все хорошо и он перезвонит. 3 февраля утром женщина снова позвонила в воинскую часть, где ей ответили, что рядом сидит его командир и уверяет, что все с сыном все хорошо и он сам не хочет звонить по телефону и обещали спросить у него, почему он не звонил.

Затем Людмила Петрова сообщила, что 3 февраля в 9:00 ее сын умер. Адвокат считает, что к нему применяли пытки, а вывод ВВК и диагноз из направлению в больницу сфальсифицированы. Женщина отметила, что нуждается в помощи адвокатского сообщества по расследованию и распространению информации.

Свою версию событий в прямом эфире на фейсбук-странице Совета адвокатов Украины озвучил адвокат Олег Веремиенко.

Была ли реакция ТЦК?

5 февраля на фейсбук-странице совета адвокатов Украины появилось якобы заявление в прокуратуру от матери погибшего Владислава Петрова с просьбой провести расследование. Несмотря на огласку, на момент подготовки этого выпуска реакции от Центрального ОРТЦК и СП города Запорожья на этот инцидент не последовало.

Инцидент в Сумах

Напомним, что это не единственный подобный случай. Недавно к журналистам обратилась тетя еще одного погибшего мужчины с просьбой о огласке. Женщина рассказала, что ее племянник Евгений 29 декабря позвонил родным и сообщил, что находится в военкомате, после чего бросил трубку. Когда родственники перезвонили по телефону, в ответ им сказали, что он не может подойти к телефону. Бить тревогу родные мужа начали на следующий день, когда он снова не вышел на связь. Когда родные дозвонились на тот номер, что и в прошлый день, им сообщили, что Евгений якобы выпил пол литра водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу. Родные стали искать Евгения в медицинских учреждениях и обнаружили в областной больнице. Оказалось, что Евгения привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

Тетя погибшего утверждает, что у Евгения не были побиты руки или лицо, но сзади была большая гематома. По мнению женщины, это свидетельствует о том, что ее племянника держали за руки и избивали.

Что говорят в больнице?

Заместитель директора по коммуникационных вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко в комментарии SumyToday рассказал, что мужчина был доставлен в больницу машиной экстренной помощи в 8:45 утра 30 декабря. В 8:50 пациент уже госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму.

Версия ТЦК

Тем временем Сумской областной ТЦК был вынужден признать, что на его территории действительно произошла потасовка с летальным исходом. Однако там заверили, что ни один из участников потасовки не имеет отношения к ТЦК.

Сумской ТЦК заверил, что "всесторонне содействует следствию и помогает полицейским, работающим над установлением всех обстоятельств происшествия". Видеоматериалы камер наблюдения передали правоохранительным органам.

Что говорят в полиции?

В свою очередь в полиции Сумской области сообщили, что установили лицо, которое нанесло смертельные телесные повреждения жителю областного центра. Имеет ли отношение военнослужащий к ТЦК, полиция не уточняет.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НОВАЯ ТРАГЕДИЯ В ТЦК: в Черновцах мужчина умер во время ВВК! Жуткие подробности!