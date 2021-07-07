Мужчина в Киеве открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры — родственник стрелка

Мужчина в Киеве открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры — родственник стрелка

По его словам, за эту квартиру идет слушание в суде.

Дом, в котором произошла стрельба в Голосеевском районе, сейчас окружен большим количеством правоохранителей. Сейчас известно, об одном раненом полицейском, также есть непроверенная информация о еще одном раненном, то ли участкового, то ли прохожего.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Ей удалось пообщаться с человеком, который назвал себя Дмитрием и сообщил, что он является родственником стрелка, которого якобы зовут Игорь, ему 38 лет.

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Мужчина заявляет, что его родственник начал стрельбу, когда к нему в квартиру начали вламываться неизвестные в черном. По его словам, за эту квартиру идет слушание в суде. И вроде те, кто пришел, должны были выселить человека из квартиры. Мужчина отметил, что скорее всего стрелок открыл огонь из охотничьего оружия, официально зарегистрированном.

«Ситуация очень простая. Около 10-ти часов пришли люди в черном, без документов, и хотели взламать квартиру. По квартире идут судебные разберательства, гражданское дело. У него зарегистрированное оружие, охотничье », - заявил мужчина.

Сейчас улица остается перекрытой.

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