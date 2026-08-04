Мужчина в Киеве снял 68 квартир и не платил: что он придумал

Мужчина в Киеве придумал, как не платить за аренду / © unsplash.com

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Уроженец Полтавской области в Киеве арендовал 68 квартир, однако не платил за жилье. За это его приговорили к 1 году пробационного надзора.

Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киева.

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Суть схемы: поддельные квитанции и отмена платежей

Как установило досудебное расследование, в период с марта по май 2026 года обвиняемый под вымышленным именем искал объявления о посуточной аренде квартир в столице.

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Используя мобильное приложение Booking, мужчина связывался с менеджерами, договаривался об условиях проживания и получал коды доступа к электронным замкам или ключи от квартир при условии предварительной оплаты.

Как работала афера:

Получив реквизиты для оплаты, мошенник отправлял менеджерам электронные квитанции и скриншоты из мобильного банкинга о якобы успешном переводе денег. Менеджеры, воспринимая квитанции как надлежащее подтверждение перевода, предоставляли ему код доступа для заселения. Сразу после получения доступа к квартире и заселения мужчина отменял платежные операции в приложении банка.

В результате деньги на счета компании так и не поступили, а злоумышленник бесплатно пользовался имуществом.

Всего в период с 6 марта по 12 мая 2026 года злоумышленник совершил 68 аналогичных эпизодов мошенничества. Суммы за сутки проживания колебались от 1 300 до почти 2 000 гривен. Общий размер причиненного компании имущественного ущерба составил 106 398 гривен.

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Приговор суда

Обвиняемый беспрекословно и полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), не оспаривал обстоятельства дела и дал согласие на рассмотрение обвинительного акта в его отсутствие.

Соломенский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 190 УК Украины и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 (один) год.

Гражданский иск в рамках данного уголовного производства потерпевшей стороной не подавался.

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