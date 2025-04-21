Мужчина в магазине получил повестку и придумал, как почти 2 года избегать мобилизации

Жителя Львовщины наказали за уклонение от мобилизации

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Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины в июне 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его пригодным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК и почти два года избегал мобилизации.

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На суде мужчина вину не отрицал. Он сообщил, что в магазине его встретили работники РТЦК и увезли для прохождения ВВК. Впоследствии ему дали повестку, однако он не пришел в военкомат, потому что ухаживает за братом.

«Решение медицинской комиссии не обжаловал, опекунство не оформлял, поскольку никто ему этого не объяснил. Просит не наказывать, поскольку должен ухаживать за братом, поэтому не может служить в ВСУ»», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

© Единый государственный реестр судебных решений

Дата публикации 19:36, 11.04.25 Количество просмотров 20 Шок-задержание от СБУ! Беременная агент ФСБ подожгла сельсовет, а сожитель ее сдал!