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Мужчина в Одесской области поджог женщину, потому что она отказала ему в сексе: пострадавшая шокировала своим заявлением
Беляевский районный суд Одесской области приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за поджог женщины бензином из-за отказа в интимной близости.
В Одесской области к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, который облил женщину бензином и поджог её. Во время судебного заседания потерпевшая отказалась давать показания против обидчика. Кроме того, потерпевшая подала ходатайство о «прекращении производства по делу в связи с примирением сторон, отсутствием каких-либо претензий к обвиняемому и в связи с отсутствием состава инкриминируемого преступления».
Об этом говорится в приговоре Беляевского районного суда Одесской области.
Мужчина поджог женщину после того, как она отказала ему в интимной близости
Как установило следствие и подтвердили материалы дела, происшествие произошло 3 августа 2025 года в одном из сел Одесской области. Обвиняемый дома распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми женщинами.
Во время застолья хозяин дома предложил гостям вступить с ним в половую связь. Получив отказ, мужчина пришёл в ярость, угрожал женщинам словами: «Живыми вы отсюда не выйдете», а затем ударил одну из них по голове, от чего та потеряла сознание.
После этого злоумышленник взял топливный бак от бензиновой мотокосы, облил горючим веществом другую женщину и поджег её спичкой. Женщина сгорела заживо.
Преступление не было доведено до конца лишь благодаря подруге потерпевшей, которая пришла в себя и быстро потушила пламя водой из бутылок, находившихся под столом. Обвиняемый также принял участие в тушении. Потерпевшая получила тяжелые термические ожоги III степени на 21% поверхности тела (щеки, шея, грудная клетка, бедра) и ожоги дыхательных путей.
Потерпевшая сделала шокирующее заявление
На судебном заседании обвиняемый вину не признал и отказался давать показания на основании ст. 63 Конституции Украины, заявив лишь, что во время возгорания якобы находился на улице, а вернувшись — лишь тушил огонь.
Потерпевшая заявила, что «ничего не помнит», отказалась давать показания и даже подала в суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон и отсутствием претензий к обвиняемому.
Однако в ходе перехваченных разговоров (НСРД) правоохранители зафиксировали слова обвиняемого:
«Потерпевшая изменила показания. Вспомнила, как всё было. Брат ездил к потерпевшей, она написала, что сама бросила спичку» (оригинал: «Терпила изменила показания. Вспомнила, как оно было. Брат ездил к потерпевшей, она написала, что сама бросила спичку»).
Психологическая экспертиза подтвердила, что в суде потерпевшая демонстрировала ориентированно-направленное поведение и заранее подготовленные показания. Суд отклонил просьбу о прощении, поскольку законы Украины строго запрещают закрывать дела по примирению сторон в случае совершения особо тяжких преступлений против жизни.
Вина злоумышленника была полностью доказана показаниями подруги-очевидца, показаниями врачей приемного отделения и медиков «скорой помощи» (которым потерпевшая сразу после происшествия рассказала о поджоге), первоначальными заявлениями в полицию, протоколами обыска с изъятием мотокосы и обожженной одежды, а также видеозаписью с телефона.
Решение суда
Беляевский районный суд Одесской области постановил:
Признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (завершенное покушение на умышленное убийство с особой жестокостью).
Назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок наказания срок предварительного заключения из расчета день за день (с 3 августа 2025 года).
Взыскать с осужденного в пользу государства 26 742 гривны судебных расходов за проведение экспертиз.
Приговор может быть обжалован в Одесском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.