На Львовщине осудили мужчину, который готовил теракт

Реклама

Уроженец Полтавской области готовил на Львовщине теракты по заказу российских спецслужб. Он должен был заложить взрывчатку в общественных местах, а именно — на остановке транспорта.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Вербовка из-за долгов: как житель Кременчуга стал агентом РФ

Как установил суд, обвиняемый, уроженец Кременчуга, находился в трудном материальном положении. В мае 2025 года через мессенджер «Телеграмм» на него вышли представители страны-агрессора.

Реклама

Сначала ему обещали помощь с кредитами, а затем предложили «подработку» курьером. Задача была четкой: поехать в Стрый, забрать из тайника рюкзак со взрывчаткой и установить ее в определенном месте.

Во время подготовки к теракту мужчина совершил ошибку

Выполняя инструкции кураторов, мужчина прибыл на Львовщину 28 мая 2025 года. Он поселился в гостинице «612 км» в селе Добряны. В тот же вечер по координатам в «Телеграмме» он нашел в Стрые тайник под бордюром, где лежал темно-синий рюкзак.

В рюкзаке находились:

два самодельных взрывных устройства;

портативные камеры с павербанками;

провода и скотч для монтажа.

Во время попытки соединить контакты возле автобусной остановки неподалеку Добрян, диверсант случайно сломал провода. Он вернулся в отель, где по видеосвязи получал инструкции от российских «кураторов», как починить все. Именно за этим занятием его и задержали сотрудники СБУ.

Реклама

Позиция подсудимого

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что за работу ему пообещали 1000 долларов США. Хотя сначала он якобы верил в «курьерскую доставку», после того, как увидел устройства, понял — готовится теракт.

«Связист дал указание перенести устройство, перед тем соединить два провода. Пытаясь это сделать, я сломал эти провода. Когда увидел устройства в рюкзаке, понял, что это взрывчатка, и осознавал последствия, — говорится в показаниях подозреваемого.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Решение суда: максимальный срок и потеря имущества

Судья Стрыйского суда подошел к делу принципиально. Несмотря на признание вины, суд не расценил слова обвиняемого как «искреннее раскаяние», назвав это попыткой избежать ответственности.

Суд квалифицировал действия по двум статьям УК Украины:

Реклама

Ч. 2 ст. 111 — Государственная измена в условиях военного положения. Ч. 1 ст. 263 — Незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Суд отметил, что действия обвиняемого имели целью посеять панику, уничтожить критическую инфраструктуру и вызвать жертвы среди мирного населения.

Окончательное решение суда: