Мужчина в отеле на Львовщине готовил кровавый теракт: сумма "вознаграждения" шокирует — подробности

В Стрые осудили уроженца Кременчуга за государственную измену. Мужчина пытался взорвать автобусную остановку по заданию спецслужб РФ. Подробности приговора и срок заключения.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
На Львовщине осудили мужчину, который готовил теракт

На Львовщине осудили мужчину, который готовил теракт

Уроженец Полтавской области готовил на Львовщине теракты по заказу российских спецслужб. Он должен был заложить взрывчатку в общественных местах, а именно — на остановке транспорта.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Вербовка из-за долгов: как житель Кременчуга стал агентом РФ

Как установил суд, обвиняемый, уроженец Кременчуга, находился в трудном материальном положении. В мае 2025 года через мессенджер «Телеграмм» на него вышли представители страны-агрессора.

Сначала ему обещали помощь с кредитами, а затем предложили «подработку» курьером. Задача была четкой: поехать в Стрый, забрать из тайника рюкзак со взрывчаткой и установить ее в определенном месте.

Во время подготовки к теракту мужчина совершил ошибку

Выполняя инструкции кураторов, мужчина прибыл на Львовщину 28 мая 2025 года. Он поселился в гостинице «612 км» в селе Добряны. В тот же вечер по координатам в «Телеграмме» он нашел в Стрые тайник под бордюром, где лежал темно-синий рюкзак.

В рюкзаке находились:

  • два самодельных взрывных устройства;

  • портативные камеры с павербанками;

  • провода и скотч для монтажа.

Во время попытки соединить контакты возле автобусной остановки неподалеку Добрян, диверсант случайно сломал провода. Он вернулся в отель, где по видеосвязи получал инструкции от российских «кураторов», как починить все. Именно за этим занятием его и задержали сотрудники СБУ.

Позиция подсудимого

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что за работу ему пообещали 1000 долларов США. Хотя сначала он якобы верил в «курьерскую доставку», после того, как увидел устройства, понял — готовится теракт.

«Связист дал указание перенести устройство, перед тем соединить два провода. Пытаясь это сделать, я сломал эти провода. Когда увидел устройства в рюкзаке, понял, что это взрывчатка, и осознавал последствия, — говорится в показаниях подозреваемого.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Решение суда: максимальный срок и потеря имущества

Судья Стрыйского суда подошел к делу принципиально. Несмотря на признание вины, суд не расценил слова обвиняемого как «искреннее раскаяние», назвав это попыткой избежать ответственности.

Суд квалифицировал действия по двум статьям УК Украины:

  1. Ч. 2 ст. 111 — Государственная измена в условиях военного положения.

  2. Ч. 1 ст. 263 — Незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Суд отметил, что действия обвиняемого имели целью посеять панику, уничтожить критическую инфраструктуру и вызвать жертвы среди мирного населения.

Окончательное решение суда:

  • 15 лет лишения свободы.

  • Полная конфискация имущества (в частности квартиры площадью 58,5 кв.м).

  • Взыскание 32 090 грн за проведение экспертиз.

