Мужчина в отеле на Львовщине готовил кровавый теракт: сумма "вознаграждения" шокирует — подробности
В Стрые осудили уроженца Кременчуга за государственную измену. Мужчина пытался взорвать автобусную остановку по заданию спецслужб РФ. Подробности приговора и срок заключения.
Уроженец Полтавской области готовил на Львовщине теракты по заказу российских спецслужб. Он должен был заложить взрывчатку в общественных местах, а именно — на остановке транспорта.
Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.
Вербовка из-за долгов: как житель Кременчуга стал агентом РФ
Как установил суд, обвиняемый, уроженец Кременчуга, находился в трудном материальном положении. В мае 2025 года через мессенджер «Телеграмм» на него вышли представители страны-агрессора.
Сначала ему обещали помощь с кредитами, а затем предложили «подработку» курьером. Задача была четкой: поехать в Стрый, забрать из тайника рюкзак со взрывчаткой и установить ее в определенном месте.
Во время подготовки к теракту мужчина совершил ошибку
Выполняя инструкции кураторов, мужчина прибыл на Львовщину 28 мая 2025 года. Он поселился в гостинице «612 км» в селе Добряны. В тот же вечер по координатам в «Телеграмме» он нашел в Стрые тайник под бордюром, где лежал темно-синий рюкзак.
В рюкзаке находились:
два самодельных взрывных устройства;
портативные камеры с павербанками;
провода и скотч для монтажа.
Во время попытки соединить контакты возле автобусной остановки неподалеку Добрян, диверсант случайно сломал провода. Он вернулся в отель, где по видеосвязи получал инструкции от российских «кураторов», как починить все. Именно за этим занятием его и задержали сотрудники СБУ.
Позиция подсудимого
В суде обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что за работу ему пообещали 1000 долларов США. Хотя сначала он якобы верил в «курьерскую доставку», после того, как увидел устройства, понял — готовится теракт.
«Связист дал указание перенести устройство, перед тем соединить два провода. Пытаясь это сделать, я сломал эти провода. Когда увидел устройства в рюкзаке, понял, что это взрывчатка, и осознавал последствия, — говорится в показаниях подозреваемого.
Решение суда: максимальный срок и потеря имущества
Судья Стрыйского суда подошел к делу принципиально. Несмотря на признание вины, суд не расценил слова обвиняемого как «искреннее раскаяние», назвав это попыткой избежать ответственности.
Суд квалифицировал действия по двум статьям УК Украины:
Ч. 2 ст. 111 — Государственная измена в условиях военного положения.
Ч. 1 ст. 263 — Незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
Суд отметил, что действия обвиняемого имели целью посеять панику, уничтожить критическую инфраструктуру и вызвать жертвы среди мирного населения.
Окончательное решение суда:
15 лет лишения свободы.
Полная конфискация имущества (в частности квартиры площадью 58,5 кв.м).
Взыскание 32 090 грн за проведение экспертиз.