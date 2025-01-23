Мужчина в помещении ТЦК категорически отказался от повестки: его строго наказали.

Житель Полтавщины на суде утверждал, что он ухаживает за больной мамой и не может быть мобилизован. Как его наказали?

В Полтавской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Семеновского районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к мобилизации. В декабре 2023 г. ему пытались вручить повестку. Однако житель Полтавщины отказался от призыва.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что "ухаживает за больной матерью, у которой нет группы инвалидности", и якобы посылал в ТЦК соответствующие документы, однако не было возможности получить отсрочки от призыва.

Сотрудники ТЦК на суде объяснили, что подсудимый "сказал, что получать повестку не будет, служить не желает, общался на повышенных тонах". Также там подтвердили, что житель Полтавщины им посылал документы, однако их не рассмотрели, поскольку он должен был самостоятельно прибыть в ТЦК.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

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