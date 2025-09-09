- Дата публикации
Мужчина в помещении ТЦК отказался от повестки: как это закончилось
Житель Житомирщины категорически отказался получать повестку.
В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Андрушевского районного суда Житомирской области.
По данным суда, житель Житомирщины 2 апреля 2025 года в помещении ТЦК отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал. Он отметил, что считает себя «верующим христианином», который не может воевать. Житель Житомирщины добавил, что хоть и не принадлежит ни к одной религиозной общине, однако не готов защищать Родину. Он отметил, что готов к наказанию.
Жителя Житомирщины признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
