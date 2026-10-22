ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Мужчина в Сумах внезапно показал детям свой половой орган: наказание удивляет

В Сумах оштрафовали мужчину, который в нетрезвом состоянии показал детям свой половой орган.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Мужчину оштрафовали на 85 грн

Мужчину оштрафовали на 85 грн / © pixabay.com

В Сумах на 85 грн оштрафовали мужчину, который показал несовершеннолетним свой половой орган.

Об этом говорится в постановлении Ковпаковского районного суда г. Сумы.

Мужчина показывал детям половой орган

Как отмечается в судебном постановлении, инцидент произошел днём 30 сентября 2026 года в Сумах. Мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетних детей демонстративно обнажился, чем грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину. Он подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, выразил искреннее раскаяние и заявил, что ему очень стыдно за свой поступок.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Доказательная база и решение суда

Помимо личного признания виновного, его вина была полностью подтверждена материалами дела:

  • протоколом об административном правонарушении от 30.09.2026;

  • протоколом о принятии заявления о правонарушении;

  • письменными пояснениями свидетелей происшествия;

  • протоколом осмотра и материалами фототаблицы.

Судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Виктория Титаренко признала мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).

Решение суда

  • Мужчину оштрафовали на 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 гривен (в случае неуплаты в установленный срок сумма удваивается до 170 грн).

  • Также он должен уплатить 665 грн 60 коп. судебного сбора

Постановление может быть обжаловано в Сумском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie