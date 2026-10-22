Мужчина в Сумах внезапно показал детям свой половой орган: наказание удивляет

Мужчину оштрафовали на 85 грн / © pixabay.com

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В Сумах на 85 грн оштрафовали мужчину, который показал несовершеннолетним свой половой орган.

Об этом говорится в постановлении Ковпаковского районного суда г. Сумы.

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Мужчина показывал детям половой орган

Как отмечается в судебном постановлении, инцидент произошел днём 30 сентября 2026 года в Сумах. Мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетних детей демонстративно обнажился, чем грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

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В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину. Он подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, выразил искреннее раскаяние и заявил, что ему очень стыдно за свой поступок.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Доказательная база и решение суда

Помимо личного признания виновного, его вина была полностью подтверждена материалами дела:

протоколом об административном правонарушении от 30.09.2026;

протоколом о принятии заявления о правонарушении;

письменными пояснениями свидетелей происшествия;

протоколом осмотра и материалами фототаблицы.

Судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Виктория Титаренко признала мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).

Решение суда

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Мужчину оштрафовали на 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 гривен (в случае неуплаты в установленный срок сумма удваивается до 170 грн).

Также он должен уплатить 665 грн 60 коп. судебного сбора

Постановление может быть обжаловано в Сумском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.

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