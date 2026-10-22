- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина в Сумах внезапно показал детям свой половой орган: наказание удивляет
В Сумах оштрафовали мужчину, который в нетрезвом состоянии показал детям свой половой орган.
В Сумах на 85 грн оштрафовали мужчину, который показал несовершеннолетним свой половой орган.
Об этом говорится в постановлении Ковпаковского районного суда г. Сумы.
Мужчина показывал детям половой орган
Как отмечается в судебном постановлении, инцидент произошел днём 30 сентября 2026 года в Сумах. Мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетних детей демонстративно обнажился, чем грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.
В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину. Он подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, выразил искреннее раскаяние и заявил, что ему очень стыдно за свой поступок.
Доказательная база и решение суда
Помимо личного признания виновного, его вина была полностью подтверждена материалами дела:
протоколом об административном правонарушении от 30.09.2026;
протоколом о принятии заявления о правонарушении;
письменными пояснениями свидетелей происшествия;
протоколом осмотра и материалами фототаблицы.
Судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Виктория Титаренко признала мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).
Решение суда
Мужчину оштрафовали на 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 гривен (в случае неуплаты в установленный срок сумма удваивается до 170 грн).
Также он должен уплатить 665 грн 60 коп. судебного сбора
Постановление может быть обжаловано в Сумском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.