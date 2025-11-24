Мужчина в Тернополе первым прибежал на место ракетного удара и спас 4 человек: он шокировал историей

Последствия обстрела Тернополя

Трагический день ракетной атаки 19 ноября до сих пор не закончился для тернополянина Владимира Колодия. Когда российская ракета попала в жилой дом, он, не дожидаясь ГСЧС, бросился спасать своих родных, которые оказались в огненной ловушке. Благодаря его молниеносной реакции и отчаянной смелости, были спасены четыре жизни, включая 14-летнюю племянницу и соседские супруги. Однако, сам Владимир оплакивает смерть сестры жены и ее отца. Городской голова Тернополя планирует наградить мужчину за героизм.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина потерял тестя и сестру жены

Владимир Колодий, который только что похоронил родных — сестру жены Оксану и ее отца, не может оправиться от пережитого.

«Мы не спим, не едим — мы просто с женой смотрим друг на друга и плачем,» — делится мужчина.

В то утро Владимир прибежал на место попадания ракеты в девятиэтажку раньше спасателей, получив от тещи звонок с мольбой о помощи, потому что дом горел.

Спасение соседей

Прибежав к горящему дому, Владимир увидел в окнах людей, которые молча смотрели на огонь.

«Люди просто смотрели через окна и молчали… я начал кричать и они начали уже кричать, я начал кричать, что обливайтесь водой,» — рассказывает Владимир.

Он заметил возле разбитой котельной строительную лестницу. Хотя она была слишком короткая, чтобы достать до балкона его родных на третьем этаже, он смог ею дотянуться до другого окна. Благодаря этой импровизированной помощи были спасены соседские супруги.

«Я кричу, что спасайте нас — третий этаж, и он прикладывает такую узенькую лесенку, еще мне сказал, чтобы я одежду намочила. Мы так слезли», — вспоминает спасенная соседка.

На лестнице мужчина увидел ужасную картину

В доме начались взрывы газа по квартирам, а под окнами — взрывались два десятка машин. Понимая, что огонь окружил все, Владимир бросился в подъезд, чтобы достать родных по лестнице, но встретил там ужасную картину.

«Я только забежал вперед и слышу что-то хрустит под ногами. Я увидел и там лежит два тела или три — ребята так замерли с руками, ноги, просто обгоревшие полностью. И тут снова был взрыв такой огня, и меня снова отбросило. Я понял, что я ничего не могу сделать здесь», — со слезами вспоминает мужчина.

Спасение тещи и племянницы с балкона

Когда приехали пожарные, они разложили большую лестницу, которая наконец-то достала до третьего этажа. Теща Владимира уже была на грани обморока.

«Теща еще, возможно, была процентов 20 в сознании, она еще как-то слазила, зацеплялась, и я говорю им — сбрасывайте ее, сбрасывайте ее с балкона к тому пожарному, который уже там был, и он ее сбросил,» — рассказывает Владимир, как помогал спускать мать жены.

Впоследствии, приехала еще одна пожарная машина с люлькой. По просьбе Владимира, спасатели нашли его четырнадцатилетнюю племянницу Настю на балконе уже без сознания.

«Спустили ее, и мы взяли в такой брезент медицинский с ручками и начали нести ее. Я вижу, что она не дышит. Я начал ей делать искусственную вентиляцию легких, и она начала храпеть и мигать глазами. И я поставил ее в „скорую“, кричу — она жива!» — детали спасения юной Насти.

Состояние спасенных

14-летняя Настя в тяжелом состоянии, находится в медикаментозном сне в больнице Львова.

Теща Владимира — в реанимации Тернопольской больницы. По словам заведующего отделением интенсивной терапии Павла Любуня, она самая тяжелая пациентка с ожогами верхних дыхательных путей третьей стадии.

Сосед, которого Владимир спустил по лестнице, также в реанимации. У него подозрение на повреждение внутренних органов и перелом позвоночника, но внутренние органы не повреждены.

Владимир, который спас четыре жизни, сам сейчас хоронит родных и на его глазах погибло почти 20 человек. Городской голова Тернополя планирует его наградить.

