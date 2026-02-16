Мужчина в ТЦК отказался от повестки, потому что "отдал государству долг": наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать боевую повестку и уклонился от мобилизации. Он имел статус участника боевых действий.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.

Житель Житомирщины отказался получать повестку

События разворачивались в апреле 2025 г. Обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и логистики (из-за состояния здоровья, в частности проблем с позвоночником и разрыва ахиллова сухожилия).

3 апреля в помещении ТЦК мужчине пытались вручить повестку на отправку в воинскую часть на следующее утро. Однако он отказался ее получать. Сотрудники военкомата составили акт отказа, зафиксировав событие на видео.

«Свое отслужил, долг государству отдал», — такую причину отказа указал мужчина.

На следующий день, 4 апреля, мужчина на пункт сбора так и не появился, что стало основанием для открытия уголовного производства по ст. 336 УК Украины.

На суде защита заявила о «нарушении процедуры»

В судебном заседании ветеран свою вину не признал. Он и его защитник настаивали на том, что сотрудники ТЦК нарушили процедуру: не зачитали содержание повестки вслух и не сообщили четко время прибытия. Более того, адвокат утверждала, что сам по себе отказ от бумажки не является отказом от мобилизации.

Однако показания начальника отделения учета и видеозапись с нагрудной камеры опровергли эти доводы. На видео четко зафиксирован момент отказа и объяснения самого подсудимого.

Как суд показал мужчину за отказ от мобилизации

Суд объяснил, почему отказ от мобилизации — это преступление:

Общественная опасность: уклонение от защиты Родины в условиях войны наносит значительный ущерб интересам общества. Демотивация других: освобождение от наказания может создать у граждан впечатление безнаказанности и негативно повлиять на боевой дух армии. Цинизм: суд расценил слова «свое отслужил» как проявление пренебрежения к воинскому долгу, который согласно Конституции является общим для всех.

Приговор суда

Черняховский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Решение суда:

Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года .

Срок отбывания наказания считать с момента приведения приговора в исполнение (после апелляционного обжалования).

Суд отметил, что в условиях военного положения защита независимости Украины приобретает особое значение, и наличие статуса УБД в прошлом не освобождает гражданина от обязанности защищать страну сейчас.