Мужчина в ТЦК отказался от повестки, потому что "отдал государству долг": наказали ли его
На Житомирщине за уклонение от мобилизации осудили участника боевых действий.
В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать боевую повестку и уклонился от мобилизации. Он имел статус участника боевых действий.
Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.
Житель Житомирщины отказался получать повестку
События разворачивались в апреле 2025 г. Обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и логистики (из-за состояния здоровья, в частности проблем с позвоночником и разрыва ахиллова сухожилия).
3 апреля в помещении ТЦК мужчине пытались вручить повестку на отправку в воинскую часть на следующее утро. Однако он отказался ее получать. Сотрудники военкомата составили акт отказа, зафиксировав событие на видео.
«Свое отслужил, долг государству отдал», — такую причину отказа указал мужчина.
На следующий день, 4 апреля, мужчина на пункт сбора так и не появился, что стало основанием для открытия уголовного производства по ст. 336 УК Украины.
На суде защита заявила о «нарушении процедуры»
В судебном заседании ветеран свою вину не признал. Он и его защитник настаивали на том, что сотрудники ТЦК нарушили процедуру: не зачитали содержание повестки вслух и не сообщили четко время прибытия. Более того, адвокат утверждала, что сам по себе отказ от бумажки не является отказом от мобилизации.
Однако показания начальника отделения учета и видеозапись с нагрудной камеры опровергли эти доводы. На видео четко зафиксирован момент отказа и объяснения самого подсудимого.
Как суд показал мужчину за отказ от мобилизации
Суд объяснил, почему отказ от мобилизации — это преступление:
Общественная опасность: уклонение от защиты Родины в условиях войны наносит значительный ущерб интересам общества.
Демотивация других: освобождение от наказания может создать у граждан впечатление безнаказанности и негативно повлиять на боевой дух армии.
Цинизм: суд расценил слова «свое отслужил» как проявление пренебрежения к воинскому долгу, который согласно Конституции является общим для всех.
Приговор суда
Черняховский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.
Решение суда:
Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
Срок отбывания наказания считать с момента приведения приговора в исполнение (после апелляционного обжалования).
Суд отметил, что в условиях военного положения защита независимости Украины приобретает особое значение, и наличие статуса УБД в прошлом не освобождает гражданина от обязанности защищать страну сейчас.