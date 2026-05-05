Мужчина вернул государству 80 тысяч гривен пенсии и уплатил 51 тысячу гривен штрафа

Во Львове мужчина "купил" инвалидность, чтобы получать пенсию

Реклама

Галицкий районный суд города Львова признал виновным в мошенничестве жителя области, который с помощью поддельной справки МСЭК присвоил почти 80 тысяч гривен государственных средств. Мужчина признался, что оформил «липовую» группу из-за финансовых трудностей.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как мужчине удалось оформить пенсию

Как установило следствие, в сентябре 2022 года мужчина пришел в Николаевское управление Пенсионного фонда с заведомо поддельной справкой МСЭК. В документе утверждалось, что он прошел осмотр в Сиховской межрайонной комиссии и получил III группу инвалидности из-за общего заболевания.

Реклама

На самом деле, мужчина:

Никаких обследований не проходил.

Знал, что данные в справке — ложные.

Использовал документ исключительно для получения регулярных выплат.

В течение трех лет — с августа 2022-го по август 2025 года — государство исправно выплачивало «пенсионеру» средства. Всего на его карточку в «ПриватБанке» поступило 79 858,61 гривны. Эти деньги суд признал имущественным ущербом, причиненным государству.

«Пенсионер» объяснил свой поступок финансовыми проблемами

В зале суда обвиняемый не стал отрицать вину. Он объяснил свой поступок достаточно прагматично.

«В то время у меня были финансовые проблемы и появилась возможность за небольшую сумму оформить себе инвалидность, поэтому я воспользовался такой возможностью, чтобы получать дополнительные средства. В содеянном искренне раскаиваюсь, осуждаю свое поведение», — заявил он.

Реклама

Мужчина также отметил, что уже полностью возместил Пенсионному фонду всю сумму незаконно полученных выплат.

Решение суда

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и полный возврат средств. Действия мужчины квалифицировали как мошенничество(ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Суд решил:

Признать мужчину виновным.

Назначить наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен .

Поддельное пенсионное удостоверение оставить в материалах дела.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Новости партнеров