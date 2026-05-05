- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина вернул государству 80 тысяч гривен пенсии и уплатил 51 тысячу гривен штрафа
Во Львове осудили мужчину, который купил фальшивую инвалидность для получения пенсии. За 3 года он присвоил почти 80 тысяч гривен.
Галицкий районный суд города Львова признал виновным в мошенничестве жителя области, который с помощью поддельной справки МСЭК присвоил почти 80 тысяч гривен государственных средств. Мужчина признался, что оформил «липовую» группу из-за финансовых трудностей.
Об этом говорится в приговоре суда.
Как мужчине удалось оформить пенсию
Как установило следствие, в сентябре 2022 года мужчина пришел в Николаевское управление Пенсионного фонда с заведомо поддельной справкой МСЭК. В документе утверждалось, что он прошел осмотр в Сиховской межрайонной комиссии и получил III группу инвалидности из-за общего заболевания.
На самом деле, мужчина:
Никаких обследований не проходил.
Знал, что данные в справке — ложные.
Использовал документ исключительно для получения регулярных выплат.
В течение трех лет — с августа 2022-го по август 2025 года — государство исправно выплачивало «пенсионеру» средства. Всего на его карточку в «ПриватБанке» поступило 79 858,61 гривны. Эти деньги суд признал имущественным ущербом, причиненным государству.
«Пенсионер» объяснил свой поступок финансовыми проблемами
В зале суда обвиняемый не стал отрицать вину. Он объяснил свой поступок достаточно прагматично.
«В то время у меня были финансовые проблемы и появилась возможность за небольшую сумму оформить себе инвалидность, поэтому я воспользовался такой возможностью, чтобы получать дополнительные средства. В содеянном искренне раскаиваюсь, осуждаю свое поведение», — заявил он.
Мужчина также отметил, что уже полностью возместил Пенсионному фонду всю сумму незаконно полученных выплат.
Решение суда
Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и полный возврат средств. Действия мужчины квалифицировали как мошенничество(ч. 1 ст. 190 УК Украины).
Суд решил:
Признать мужчину виновным.
Назначить наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен.
Поддельное пенсионное удостоверение оставить в материалах дела.