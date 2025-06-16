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Мужчина во второй раз отказался получать повестку и избежал мобилизации: как это закончилось
Житель Житомирщины получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации. Суд принял суровое решение.
В Житомирской области к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Пулинского районного суда Житомирской области.
По данным суда, 47-летний житель Житомирщины в июле 2024 года отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, что хоть ВВК и признала его годным к мобилизации, однако у него «больное сердце, болезнь легких и повышенное артериальное давление». Также житель Житомирщины заявил, что он ухаживает за больным отцом, а потому не хочет служить в ВСУ.
Суд проанализировал материалы дела и установил, что мужчина 2023 года уже был приговорен к испытательному сроку за уклонение от мобилизации. Однако ситуация снова повторилась.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина отказался от мобилизации и вызвал полицию в ТЦК