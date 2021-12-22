Мужчина, ворвавшийся в школьную уборную во Львове, уже судим за развращение несовершеннолетних и выпущен под залог

Мужчина, ворвавшийся в школьную уборную во Львове, уже судим за развращение несовершеннолетних и выпущен под залог

Его подозревают в попытке развращения детей и в одной из столичных школ.

Мужчину, подозреваемого в попытках развращения школьников, задержали во Львове. По данным следователей, он переодевался в женскую одежду, заходил в школы и там приставал к ученикам.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Последний случай произошел несколько дней назад: в женских одеждах злоумышленник зашел в школьную уборную, представился врачом и приказал второкласснице раздеться. Спасла ребенка учительница, зашедшая в туалет и испугавшая обидчика. Он скрылся, но попал на камеры наблюдения, правоохранители объявили его в розыск и задержали.

Подозреваемому 50 лет, он житель Киева, ранее судимый за развращение несовершеннолетних.

Во Львове задержан мужчина, подозреваемый в попытках развращения школьников | Новости Украины

Из собственных источников ТСН стало известно, что его также подозревают в попытке развращения детей в одной из столичных школ. Это произошло несколько месяцев назад, тогда мужчина был задержан, но он вышел под залог. Сегодня во Львове ему должны выбрать новую меру пресечения.

«Мы его увидели на светофоре… Мы подождали, спрятались, подождали, пока он перейдет светофор, хотел убежать, но мы его поймали. Мы были ориентированы на поиск преступника, нам дали ориентировку, одежду, очки, обувь, джинсы светлые, то есть мы знали, в чем он будет одет», – говорят нацгвардеец Владислав Гриценчук.

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