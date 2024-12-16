Мужчина вышел из тюрьмы и сразу получил повестку: почему его не мобилизовали

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лебединского районного суда Сумской области.

По данным суда, 5 июня 2024 года мужчина вышел из тюрьмы, где он сидел за хранение наркотиков и кражу транспортного средства. А уже 20 июня он прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. В тот же день житель Сумщины получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде он вину признал и рассказал, что "после освобождения из мест лишения свободы, нашел женщину, с которой проживает, он прошел ВВК, признан годным к военной службе. После того как ему вручили повестку на отправку в воинскую часть десантно-штурмовых войск, он начал бояться смерти и решил не появляться. Об ответственности он знал и решил, что так будет лучше. В содеянном раскаялся".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Жителя Сумщины приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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