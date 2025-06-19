Мужчина вышел из тюрьмы и сразу получил повестку: все закончилось неожиданно

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили 47-летнего мужчину, который вышел из тюрьмы и сразу получил повестку.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киева.

По данным суда, житель Киева был дважды судим: 6.07.2010 года по ч.1 ст. 121 УК Украины до 5 лет лишения свободы; 27.10.2017 года Дарницким районным судом г. Киева по ч.1 ст. 121, ст. 71 УК Украины до 6 лет лишения свободы.

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3 июля 2024 года житель Киева прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. 19 ноября 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде житель Киева вину отрицал. Он заявил, что якобы на «вокзале его задержали работники ТЦК», которым он объяснил, что только освободился из мест лишения свободы. Однако те его якобы забрали с собой, где он прошел врачебную комиссию и получил «боевую повестку». На следующий день мужчина не пришел в ТЦК, «поскольку ему стало плохо, болел живот из-за чрезмерного употребления алкоголя». Житель Киева утверждал, что он нездоров и подчеркивал, что «ВВК — это только формальность».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, 59-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за больной мамы

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