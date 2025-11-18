Мужчина взял повестку, сбежал от ТЦК и получил бронирование на работе: суд принял неожиданное решение

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Литинского районного суда Винницкой области.

По данным суда, житель Винницкой области в ноябре 2024 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Реклама

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что действительно получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Житель Винницкой области отметил, что «отпросился на несколько минут мотивируя тем, что хотел попрощаться с женой, после чего пошел домой, впоследствии убежал. Работники ТЦК ждали его на дороге около двух часов, однако, поскольку он не вернулся, оставили место происшествия и уехали. Через некоторое время обвиняемый вернулся домой». Он добавил, что впоследствии получил «бронирование, поскольку работает лесорубом в ООО „Лес Подолья“ (г. Гнивань)».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Тернополе мужчина отказался от повестки и включил в суде «тайную запись» с ТЦК