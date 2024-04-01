Мужчина застрелился, чтобы не мобилизовали: громкие подробности нового скандала с ТЦК

В территориальном центре комплектования снова трагедия. Мужчина выхватил у копа пистолет и застрелился, потому что не хотел мобилизоваться.

Все подробности трагедии рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Трагедия в ТЦК

Потенциальный мобилизованный выхватил у полицейского пистолет и выстрелил себе в голову. Трагедия произошла 28 марта в Кировоградской области в городе Светловодск. Об этом сообщила представитель территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве Ольга Проценко в комментарии "Суспильному". По ее информации, ночью 28 марта полицейские получили уведомление о том, что 32-летний местный житель угрожает совершить самоубийство.

На место происшествия прибыли правоохранители. Из-за неадекватного поведения мужчины они вызвали скорую помощь для дальнейшей его госпитализации. После осмотра медиков, мужчину должны были доставить в психиатрическу больницу в областной центр. Впрочем, уже возле медицинского учреждения он выхватил у правоохранителя пистолет и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

ГБР открыло уголовное производство по факту служебной халатности по части 3 статьи 367. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. За дело взялась и областная полиция, на время следствия полицейских и замруководителя ТЦК по направлению подразделения превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Смерти в ТЦК

Впрочем, такие трагические случаи в ТЦК происходят не в первый раз. О смерти в терцентре мужчины стало известно 10 февраля, тогда мобилизованный умер в первый день службы. Но есть "но". Мужчина с детства имел инвалидность и болел эпилепсией. Но, несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала его полностью здоровым и пригодным к службе.

Детали истории

Трагический инцидент произошел еще летом прошлого года в Одесской области. Как выяснилось позже, военкомат мобилизовал 29-летнего мужчину, который имел проблемы со здоровьем. Он прошел медкомиссию за два часа и сразу оказался в воинской части.

Ночью в тот же день ему стало плохо, его тошнило. На утреннем построении у мужчины произошел эпилептический приступ и он потерял сознание. Однако врачи не предоставили ему квалифицированную помощь. Впоследствии у него произошел еще один приступ, и врачи констатировали смерть.

Возникает вопрос: как так случилось, что больной человек внезапно стал "пригодным" к службе? Тогда из-за этой истории поднялся шум, впоследствии высказался и глава Одесской ОВА Олег Кипер — он заверил, что шокирован случившимся, и сообщил, что Специализированная военная прокуратура области расследует инцидент.

"У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как руководитель ОВА мне предстоит дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий служебных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства. Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично".

Смерть от эпилепсии в Тернопольской области

Похожая история случилась и на Тернопольщине. Мужчина с эпилепсией потерял сознание, врачам спасти его не удалось. Тогда за дело взялась специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения власти или служебных полномочий военнослужащими Чертковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

“Как стало известно из публикаций в медиа, в г. Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки”.

Детали трагедии

Предварительно установлено, что 25 февраля 2024 этот мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии, однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил.

Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, когда он находился на территории центра комплектования, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось — начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой. Медики констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма. Тело доставили в Тернопольское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Попытка самоубийства в Закарпатье

А в начале марта 2024 года страну потряс новый случай — там до трагедии, к счастью, не дошло, но парень, которого хотели мобилизовать, тоже попытался покончить жизнь самоубийством.

В этот раз скандал прогремел в Хустском ТЦК. 28-летний харьковчанин обвинил работников военкомата в избиении и доведении до попытки самоубийства. О похищении парня сообщила его девушка. Она утверждает, что пограничники забрали Евгения из гостиницы в городе Виноградове, который находится недалеко от Венгрии, и обвинили в попытке незаконного пересечения границы. Затем передали в ТЦК, где, по словам мужчины, его жестоко избили.

После инцидента в ТЦК с прессой общаться не хотели, впрочем, на странице в соцсетях выложили свою версию событий.

“В Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно. ...гражданин предпринял попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров долгое время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу находившегося без сознания Хабарова Е.В., а рядом с ним были следы крови. Хабарову Е.В. была оказана неотложная медицинская помощь. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е.В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида. Медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ”.

Кто говорит правду — взялись разбираться в полиции и военной прокуратуре.

Война продолжается

Еще одно производство — по статье "Превышение служебных полномочий". Именно Хустский ТЦК недавно фигурировал и в других скандалах. Его работники уже обвинялись в избиении. Расследование продолжается. Такие способы мобилизации недопустимы — отдельные работники ТЦК отбивают желание у других к мобилизации. Впрочем, не забываем, что в стране идет страшная война, и если не встать на защиту государства сейчас, отбиваться от россиян придется в своих городах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая трагедия: мужчина застрелился, чтобы не мобилизовали! Подробности, которые шокируют!

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