Мужчина заявил, что его "похитили неизвестные из ТЦК" и отказался от мобилизации: как он поплатился

Жителя Хмельнитчины осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.

По данным суда, мужчина 18 января 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Мужчине пытались вручить повестку, однако он отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал лишь частично. Он заявил, что мол «18 января 2024 года утром был принудительно доставлен неизвестными лицами в форме в помещение ТЦК в г. Волочиске, где его заставляли получить повестку. От получения повестки он отказался, просил дать ему неделю времени, так как живет один и ему надо уладить личные дела, но ему в грубой форме отказали. Представитель полиции, который приехал по его вызову, установил личность, но заявление о похищении человека не принял, на объяснения внимания не обращал. В этот же день его отвезли в г. Хмельницкий для прохождения ВВК, по результатам прохождения которой он был признан годным по состоянию здоровья к военной службе, хотя имеет многочисленные болезни и плохо слышит. По возвращении в г. Волочиска ему снова пытались принудительно вручить повестку на 20 января на 07 час.00 мин., но от получения повестки он отказался. 20 января 2024 года в отдел ТЦК в г. Волочиске не явился, потому что боялся за свою жизнь, о причинах неявки сотрудников ТЦК не сообщил».

Реклама

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © ТСН

Напомним, в Ровенской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.