Мужчина заявил, что в трех областях его отказались брать на службу: суд наказал его за уклонение от мобилизации

В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Томашпольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина 14 февраля 2025 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. В марте он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину признал. Житель Винницкой области отметил, что в 2023 году получил отсрочку от мобилизации, поскольку его жена за границей, а он воспитывает малолетнего ребенка. Документов, что у него в 2023 году была отсрочка, у него нет. В 2025 году его доставили в ТЦК.

«В помещении РТЦК и СП ему дали документы на прохождение ВВК, он прошел комиссию и к утру уже был в Николаевской области. Он указал, что его незаконно удерживали и применяли к нему насилие. Его возили по военным частям Николаевской, Одесской, Винницкой областей, но везде были отказы его не хотели брать», — говорится в свидетельстве подсудимого.

Впоследствии ему снова вручили повестку, однако он не пришел, поскольку жена ехала за границу, а ребенок заболел.

Работница ТЦК объяснила, что «в результате ВВК обвиняемый был годен на тыловые должности в РТЦК, после этого он был назначен в команду. В команду он был назначен неоднократно и был не зачислен по состоянию здоровья. Затем ему была предоставлена еще одна повестка, в результате которой он не явился и был составлен протокол. Обвиняемому были вручены две повестки, по одной он ездил по другой не явился».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

