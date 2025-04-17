Мужчина, жена которого является военной, получил повестку и отказался от мобилизации: чем это закончилось

Мобилизация в Украине

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В Чернигове к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда г. Чернигов.

По данным суда, в январе 2024 года мужчина прошел ВЛК, признавшую его пригодным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть. Таким образом, мужчина уклонился от мобилизации.

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На суде житель Чернигова вину признал и раскаялся.

Суд учел, что мужчина имеет на содержании пожилых родителей, а его жена является военнослужащей одной из частей.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Напомним, мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за «действия женщины».