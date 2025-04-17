- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина, жена которого является военной, получил повестку и отказался от мобилизации: чем это закончилось
Житель Чернигова признал, что уклонился от мобилизации. Как его наказал суд?
В Чернигове к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда г. Чернигов.
По данным суда, в январе 2024 года мужчина прошел ВЛК, признавшую его пригодным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть. Таким образом, мужчина уклонился от мобилизации.
На суде житель Чернигова вину признал и раскаялся.
Суд учел, что мужчина имеет на содержании пожилых родителей, а его жена является военнослужащей одной из частей.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.
Напомним, мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за «действия женщины».