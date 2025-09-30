ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
588
Время на прочтение
1 мин

Мужчина женился на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации: его наказали

В Днепре осудили мужчину из-за уклонения от мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Днепре к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который женился на женщине с II группой инвалидности, чтобы избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Чечеловского районного суда города Днепра.

По данным суда, мужчина 26 ноября 2024 года заключил фиктивный брак с женщиной со II группой инвалидности. Таким образом он хотел избежать мобилизации.

26 декабря 2024 года он оформил отсрочку от мобилизации.

Мужчина вину признал. Он пояснил, что «был знаком с женщиной, знал о ее инвалидности, и во избежание мобилизации женился на ней. Отношений между ним и знакомой, как между мужчиной и женщиной не было».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Этот приговор суд заменил на 2 года испытательного.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, наВолыни священник пообещал уклонисту за $10 тыс. сделать из него диакона

Дата публикации
Количество просмотров
588
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie