- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 588
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина женился на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации: его наказали
В Днепре осудили мужчину из-за уклонения от мобилизации.
В Днепре к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который женился на женщине с II группой инвалидности, чтобы избежать мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Чечеловского районного суда города Днепра.
По данным суда, мужчина 26 ноября 2024 года заключил фиктивный брак с женщиной со II группой инвалидности. Таким образом он хотел избежать мобилизации.
26 декабря 2024 года он оформил отсрочку от мобилизации.
Мужчина вину признал. Он пояснил, что «был знаком с женщиной, знал о ее инвалидности, и во избежание мобилизации женился на ней. Отношений между ним и знакомой, как между мужчиной и женщиной не было».
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Этот приговор суд заменил на 2 года испытательного.
