Мужчинам не выдают паспорта за границей: все о решении МИД, бунтах и депортации из ЕС

В частности, в Польше уже высказались о готовности помочь Украине вернуть ее граждан-мужчин на Родину.

После решения МИД Украины приостановить консульские услуги мужчинам призывного возраста украинцы взбунтовались за границей и даже блокировали паспортный сервис. Часть из них рассказывают, что не собираются становиться на военный учет и возвращаться на Родину. Однако в ЕС уже звучат заявления о готовности депортировать украинских мужчин.

Все о ситуации с консульскими услугами, паспортами, бунтах мужчин за рубежом и возможной депортации читайте на ТСН.ua.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам – детали решения

С 23 апреля все консульства Украины за границей временно прекратили предоставлять услуги мужчинам-гражданам призывного возраста. То есть мужчины фактически не могут ни получить уже оформленные паспорта, ни подать заявки на оформление новых, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

Как объяснили в МИД, все из-за того, что 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, и возникла необходимость решить вопрос о военном учете находящихся за рубежом мужчин мобилизационного возраста. После вступления в силу мобилизационного закона процесс принятия и рассмотрения заявлений возобновят с учетом новых требований закона.

В МИДе указали, что мужчины снова получат доступ к консульским услугам, если после вступления в силу закона о мобилизации в течение 60 дней возобновят свои данные военного учета в ТЦК, ЦПАУ или в электронном кабинете. Речь идет о мужчинах в возрасте с 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами.

Если военнообязанный не станет на учет, ему ограничат консульские услуги и могут выписать штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин

Кроме того, 24 апреля стало известно, что постановлением №443 Кабмин запретил пересылать за границу загранпаспорта и паспорта гражданина Украины мужчин призывного возраста. То есть, сейчас мужчины могут получить свои документы только в Украине.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте с 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", – сообщили в правительстве.

Там отметили, что эти требования не касаются мужчин, которым разрешено пересекать границу в соответствии с установленными правилами.

Как уточнили в МИДе, запрет на пересылку паспортов за границу касается только ГП "Документ". В министерстве указали, что консульские услуги украинцам предоставляются в зарубежных дипучреждениях государства, а "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное госпредприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины. Порядок работы консульской службы МИД остается без изменений.

Мужчины за границей бунтуют: скандалы в паспортных сервисах

Решение МИД не на шутку разозлило украинское общество. Что уж говорить о тех мужчинах, которые накануне пришли в загранучреждения, где должны были подать документы на продление паспортов или получить новые. Возле центров выдачи паспортов собрались безумные очереди из разъяренных мужчин и их семей, а работники центров не могли дать никаких объяснений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разъяренные украинцы штурмуют центры выдачи паспортов за границей: что происходит?!

Фактически одновременно с решением МИД в ГП "Документ" зависла база, и там перестали выдавать уже готовые паспорта и мужчинам, и женщинам.

Так, возле консульского отдела в Варшаве мужчины только из объявления на воротах узнали о решении МИД, удивились и возмутились, потому что некоторые уже получили отказ.

"Потерял паспорт, хочу восстановить этот паспорт, ну и нет никого с понедельника, и такое дело. Плохо к этому отношусь, у меня здесь семья, жена, дети и теперь я должен возвращаться в Украину, чтобы подтвердить свою личность, ну так получается. Или какие-то документы будут выдавать в военкомате, что-то такого, сам ничего не знаю еще", — прокомментировал украинец Владислав.

Еще один украинец Станислав так высказался о ситуации: "Это права человека нарушаются. Я так думаю, во-первых. Во-вторых, я думаю, что сейчас очень сильная коррупция в Украине. Сейчас в это время должны воевать не люди, а техника воевать. И для чего созданы президенты, для чего созданы депутаты? Для того чтобы войны не допустить".

Украинские мужчины бунтуют за границей / Фото: ТСН.ua

24 апреля стало известно, что в Польше украинцы заблокировали паспортный сервис с требованием выдавать паспорта. Люди получили сообщение, что документы готовы, однако, когда пришли за ними, выдавать паспорта в сервисе отказались. Поэтому там произошли огромные стычки. Украинцы вызвали полицию, но она помочь не может.

"Здесь происходит ужас. К примеру, вчера, сегодня люди приезжают забирать документы, они получили смс, что документ готов. Например, вчера это (информация о приостановлении консульских услуг – ред.) появилось только в 10 утра, люди приехали на 7, на 9 утра, они уже там стоят забрать документы. И в 9 все было хорошо, в 10 людям говорят, что "мы вам документы не выдадим, делайте, что хотите, до свидания"... Конечно, люди возмущены, люди заплатили деньги, люди не могут получить свой паспорт, свои документы, за которые они заплатили", – рассказал специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняка.