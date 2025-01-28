Мужчинам с донецкими паспортами отказались предоставить лыжи в Карпатах: что известно о скандале

В Сети разразился скандал из-за отказа предоставить лыжи в пункте проката Dzvin-ski в Карпатах. Якобы посетителям отказали в этом, потому что их паспорта были выданы в Донецкой и Луганской областях.

Отказали, потому что донецкие и луганские паспорта

Молодой человек рассказывает об этом на видео, сделанном на крыльце пункта проката, и опубликованого в социальных сетях.

Мужчина утверждает, что с этого отказа начался их отдых в Карпатах. А еще добавляет, что их обвинили в том, что якобы из-за луганских и донецких началась война.

"Говорят, что восток и запад вместе, и что мы единая страна. Я горжусь тем, что я из Донецкой области, а ребята гордятся тем, что они из Луганской, Запорожской, Херсонской. А Dzvin-ski это до одного места", – говорит посетитель на видео.

Он показывает паспорт и добавляет, что "эта книжечка для некоторых работников ничего не значит".

Мужчина, который пожаловался, что ему отказали в лыжах из-за донецкого паспорта / Коллаж ТСН.ua

Брали три комплекта снаряжения

В пункте проката лыжного снаряжения говорят, что на самом деле клиенты из скандального видео получили снаряжение, они катались на нем весь день. Вернули его вечером, а уже после этого, вероятно, записали видео.

"На самом деле отказа в предоставлении снаряжения из-за донецких или луганских паспортов не было. Был другой нюанс. Клиенты брали три комплекта снаряжения и мы затребовали от них большее количество документов, как гарантию возвращения. Поэтому кроме загранпаспорта, который, кстати, был выдан именно в Донецкой области, и водительского удостоверения, мы выдали им лыжное снаряжение и они пошли кататься", – рассказывает ТСН.ua Виктор Сердинский, предприниматель и представитель компании Dzvin-ski.

Были вынуждены поговорить о паспортах

Он добавляет, что ситуация выглядит несколько иначе, чем то, что говорят на видео клиенты.

"В процессе разговора, возникла дискуссия о том, насколько документы, выданные в Донецкой или Луганской областях могут считаться корректными, в том плане, что по этим документам трудно идентифицировать и найти личность, в том случае, если она не вернет нам снаряжение. Ведь на оккупированных территориях невозможно произвести какие-либо действия", – объясняет Виктор Сердинский.

Почему смотрят на прописку в паспорте

В пункте проката лыжного снаряжения говорят, что ранее были такие ситуации, когда клиенты предоставляли им документы, выданные на оккупированных территориях, брали дорогостоящее снаряжение и исчезали вместе с ним.

"Бывает, что граждане-злоумышленники имея документ, выданный на временно оккупированной территории, переезжают в другой город в Украине, говорят, что потеряли документ, а на самом деле имеют его в кармане, и делают новый. Затем "лишний" документ оставляют в качестве задатка за лыжное снаряжение и исчезающие вместе с ним. Мы просто не можем найти человека по такому документу, особенно у тех местах, где не имеют доступа наши правоохранительные органы. Такие случаи были еще с 2014 года. Я не говорю, что это массовое явление, но если есть 1-2 инцидента, то от них хочется как-то уберечься. Собственно, об этом мы рассказали нашим клиентам. А их это возмутило", – объясняет Виктор Сердинский.

Возмущение и прощение

По мнению представителя пункта проката, мужчины сделали скандальное видео потому, что это их задело за живое. В компании уверяют, что тоже сделали определенные выводы из этой ситуации, потому что тема действительно болезненная.

"Думаю, что в процессе общения именно этот момент о достоверности донецких и луганских паспортов их задел, как говорится, за живое. Клиента это очень возмутило, и его уже трудно было остановить или объяснить ему адекватность наших действий. Поэтому со своей стороны прошу прощения, если именно это их обидело. Но мы лишь только объясняли им ситуацию, в которой вынуждены проверять такие моменты и обращать на них внимание", – отмечает предприниматель.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Украине приостановят выдачу и оформление паспортов: названа причина.

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