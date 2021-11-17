Мужчине, который угрожал взорвать дом в Белой Церкви и бросался с топором на копов, угрожает пожизненное заключение

Мужчине, который угрожал взорвать дом в Белой Церкви и бросался с топором на копов, угрожает пожизненное заключение

55-летний мужчина был задержан, его подозревают в покушении на жизнь правоохранителей.

Угрожал взорвать дом и бросался с топором на копов. В Белой Церкви Киевской области правоохранителям пришлось брать штурмом дом местного жителя. Жителей многоэтажки эвакуировали, газ и электричество выключили. Только после этого мужчину удалось задержать.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сейчас в этом доме почти ничего не напоминает о том, что здесь происходило накануне. Вчера вечером к мужчине, который здесь живет, пришел его племянник. Он же был и его опекуном, говорят соседи. Но его дядя вел себя неадекватно. Тот пришлось вызвать полицию. «Увидели в зеркало, что человек стоит за уголком с топором. Пришли со щитами. Им неоднократно по щиту ударило», – рассказывают правоохранители.

Кроме топора, в руках еще был нож. Потом в копов полетели стеклянные банки. «Он пытался выйти из квартиры, пробивался наружу. Так мы его закрыли и он топором бил дверь, пытался разбить вдребезги», — добавляют копы.

Полицейские решили вызвать подмогу. А жителей дома, около шести десятков человек, начали выводить из дома. «Всех из подъезда эвакуировали, потому что сказали, что вроде газа напустил. Садик открыли нам, чтобы не мерзли», — говорят местные.

«Лицо в неадекватном состоянии фактически было закрыто в помещении и угрожало всему дому взорвать газом. Принято было решение по отключению дома от газоснабжения, а соответственно и квартиры от электричества», — рассказывает руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.

В Белой Церкви мужчина угрожал взорвать дом и бросался с топором на копов | Новости Украины

Лишь после этого приступили к штурму. 55-летний мужчина был задержан, его подозревают в покушении на жизнь правоохранителей. И за это ему может угрожать даже пожизненное заключение. Но сначала экспертиза должна установить — вменяем ли он? По информации полиции, у задержанного психические расстройства. Это ТСН также подтвердили соседи.

«30 лет или что, он болен. Вроде бы с головой что-то и говорят, что 30 лет назад его сильно избили. И он с тех пор подлечился, жил. Кажется, весной к нему уже приезжала полиция. Он подлечился и вернулся назад.», – говорят соседи.

Читайте также: