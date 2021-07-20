Мужчине, который зарубил бывшую жену и дочь в Луцке, грозит пожизненное заключение

Женщина несколько раз вызывала полицию из-за избиения мужчинам, но заявления на него не писала.

Жуткое убийство в Луцке — 62-летний мужчина признался, что зарубил топором свою бывшую жену и дочь.

Об этом рассказал соседке, а та вызвала полицию, говорится в ТСН.16.45.

Когда копы зашли в квартиру, то увидели окровавленные тела 56-летней женщины Майи и 22-летней Татьяны.

«Под утро это где произошло, они спали, он взял топор и взял их порубил. Она бедненькая убегала вероятно — Таня, лежала в коридоре, то он ее видно здесь прибил, а сестра там на диване», — рассказывает сестра погибшей.

Как оказалось, супруги развелись еще лет 5 назад. Однако жили под одной крышей, потому что не могли разделить квартиру. Говорят, задержанный неоднократно поднимал руку на бывшую жену и дочь. И его даже судили за нанесение повреждений и за домашнее насилие. Суд назначил мужчине штраф в более 2000 гривен и отпустил под личное обязательство. На этом все и закончилось. «После этого также еще дважды вызывала женщина полицию о совершении им домашнего насилия, но отказывалась писать заявления», — добавляют в полиции.

Соседи утверждают, что к убийству все шло. Рассказали, что несколько дней назад слышали, как человек издевался над бывшей женой и дочкой. «Крики, скандалили, мы уже привыкли к тем крикам. Таня очень визжала, сильным таким голосом, просто невыносимым», — говорит одна из соседок.

После своего признания об убийстве человек отказывается говорить о мотивах. Почему зарезал родных — не объясняет.

Сегодня ему должны объявить подозрение, а завтра избрать меру пресечения. Ему грозит пожизненное заключение.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку