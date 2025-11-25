Мужчине в ТЦК дали повестку, но военные части отказывались брать его на службу: какая причина

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

По данным суда, мужчина получил повестку и в августе должен был прийти в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На суде житель Житомирщины вину признал. Он отметил, что находится на лечении, как наркозависимый. Мужчина настаивал, что «ВВК он прошел за 5 минут». Тогда его возили в воинские части Чернигова и Житомира, однако там его отказывались брать на службу. Мужчина также отмечал, что у него случаются эпилепсии и если у него будет приступ, то он боится за жизнь собратьев. Однако в ТЦК ему дали очередную повестку и заявили, что его «будут возить по частям, пока где-то не возьмут на службу». Тогда он решил уклониться от призыва.

Суд установил, что у мужчины действительно есть «расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов, синдром зависимости». Однако он пригоден для службы в отдельных подразделениях.

Жителя Житомирщины признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы. Также он должен заплатить 1700 грн штрафа.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

