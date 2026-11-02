Мужчину из Хмельницкой области приговорили за интимные отношения со школьницами: подробности шокируют

В Хмельницкой области приговорили мужчину / © pexels.com

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В Хмельницкой области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который терроризировал несовершеннолетних в Интернете. Мужчина общался со школьницами на пикантные темы и предлагал встречи.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области.

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Онлайн-охота на детей: как действовал злоумышленник

Как установило следствие, с мая 2025 года по март 2026 года обвиняемый через мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp систематически выискивал в сети девушек, зная об их малолетнем и несовершеннолетнем возрасте.

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Используя свой смартфон, мужчина по собственной инициативе вступал с детьми в переписку, весьма активно вел разговоры на сексуальные темы и подталкивал их к развратным действиям. Кроме того, он неоднократно предлагал несовершеннолетним встречи для интимных отношений.

Кроме того, жителя Хмельницкой области обвинили в:

изготовлении и распространении порнографии: он фотографировал свои обнаженные гениталии и отправлял файлы несовершеннолетним девочкам, а также пересылал порнографические видео другим пользователям.

хранении детской порнографии: через поисковые системы в Интернете мужчина скачал на свой телефон и хранил видеофайлы с детской порнографией.

Правоохранители пресекли преступную деятельность в ходе санкционированного обыска в квартире фигуранта, изъяв его мобильный телефон с доказательствами.

Соглашение о признании вины и приговор суда

В октябре 2026 года между прокурором Каменец-Подольской окружной прокуратуры и обвиняемым при участии адвоката было заключено соглашение о признании вины. Письменное согласие на заключение соглашения дали родители и законные представители всех семи пострадавших девушек. Обвиняемый безоговорочно признал свою вину по всем инкриминируемым статьям.

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Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области утвердил соглашение о признании вины и признал мужчину виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1, ч. 1, ч. 3 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Решением суда злоумышленнику назначено окончательное наказание:

5 лет лишения свободы (путем поглощения менее строгого наказания более строгим);

Запрет сроком на 3 года заниматься деятельностью, связанной с распространением материалов через Интернет, а также занимать должности, связанные с воспитанием и обучением детей;

Внесение сведений об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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