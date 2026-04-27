Мужчину из Ивано-Франковска лишили пенсии и заставили возвращать 173 тысячи гривен

Мужчину лишили пенсии и заставили возвращать все выплаты

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор местному жителю, который с помощью поддельных документов оформил себе пенсию по инвалидности. Мужчина использовал фальшивую справку львовской МСЭК и в течение трех лет получал государственные выплаты, не имея на это никаких законных оснований.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как мужчина получил пенсию

История началась еще летом 2022 года. Обвиняемый, который работает мастером на частном предприятии, решил улучшить свое финансовое состояние за счет бюджета. Он предоставил в сервисный центр Пенсионного фонда в Богородчанах заведомо поддельную выписку из акта осмотра Сиховской межрайонной МСЭК (г. Львов).

Согласно «документу», мужчине установили III группу инвалидности из-за общего заболевания. При этом следствие доказало, что никаких обследований во Львове он не проходил, а данные в справке были полностью вымышленными.

Цена обмана: 173 тысячи гривен

На основании фальшивки Пенсионный фонд исправно начислял выплаты на карточку «Приватбанка» обвиняемого. С июня 2022 по июнь 2025 года государство выплатило псевдоинвалиду 173 751 гривну 69 копеек.

Когда махинация раскрылась, против мужчины открыли уголовное производство по статье «мошенничество». Понимая неизбежность наказания, он полностью признал вину и добровольно вернул государству всю сумму нанесенного ущерба.

Приговор суда

Во время заседания судья ОСОБА_1 учел, что подсудимый ранее не был судим, воспитывает двух несовершеннолетних детей и искренне раскаялся. Также весомым фактором стало полное возмещение вреда.

Решение суда:

Признать мужчину виновным по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, причинившее значительный ущерб).

Назначить наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год.

Теперь осужденный будет находиться под наблюдением органов пробации. Этот случай стал очередным в серии разоблачений махинаций со справками МСЭК, которые в последнее время приобрели особый резонанс в Украине.

