Мужчину из Тернополя с 2023 года задерживает ТЦК, но его так и не мобилизовали: что он делал

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Тернополе к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который с 2023 года уклоняется от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, мужчина в июле 2024 года отказался получать повестку.

Реклама

На суде житель Тернополя вину отрицал. Он заявил, что «работники ТЦК и СП задержали его в январе 2023 года, завезли в ТЦК и СП и ему дали повестку на 23.01.2023. Он тогда пришел сам в ТЦК и СП, провели ВВК и отправили на лечение. Через некоторое время его снова задержали работники ТЦК и СП и отпустили. В следующий раз в августе 2023 года его задержали работники ТЦК и СП. Проводили ВВК, при выяснении имеет ли он судимости, он им сообщил, что имеет. Поэтому ему сказали принести справку об освобождении и назначили дату, когда он должен ее принести, на август 2023. Но он непришел.

В дальнейшем его задерживали работники ТЦК и СП еще несколько раз. Последний раз его задержали 30.06.2024, направили на ВВК. Отметил, что врачи его в тот день не осматривали. Он сообщил работникам ТЦК и СП, что не может быть призван, потому что его брат является лицом с инвалидностью. Однако работники ТЦК и СП отказались принимать заявление. После этого он отказался от получения боевой повестки, которую ему хотели вручить».

Прокурор просил наказать мужчину до 4 лет лишения свободы.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Реклама

Напомним, 58-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации