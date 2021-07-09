Мужчину, который порезал 2-летнего сына бывшей сожительницы, доставили в суд в шлеме и бронежилете

Мать детей на суде не присутствует, потому что находится у сына в больнице.

Арест без права на залог потребует прокуратура для отчима из Днепропетровской области, что связал детей бывшей и порезал ножом двухлетнего мальчика. Подозреваемому в покушении на убийство и незаконном лишении свободы сегодня выбирать меру пресечения Софиевский суд.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Павовська.

Матери детей в суде нет, она уехала в Днепр в больницу, где спасают жизни 2-летнего Миши. Ребенок в реанимации областной детской больницы в Днепре — в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи никаких прогнозов не дают.

Именно сейчас начинается заседание.

порізав дитину у Дніпропетровській області / Ольга Павловська/ТСН

28-летнего Сергея Федотова задержали через 9 часов после нападения. Он прятался на чердаке соседнего дома в поселке Девладово. Утром пришел в дом, где были дети его бывшей, пока бабушка со средней девочкой пошла в магазин. Малыши называли его папой, поэтому не подозревали неладное. Двухлетнего Мишу и Вику семи лет связал скотчем. Затем позвонил их матери и угрозами требовал, чтобы она снова были с ним. Девочка говорит, что после этого отчим порезал мальчику шею и скрылся.

Вместе с женой и тремя ее детьми человек жил больше года. После того, как он из ревности избил ее, она разорвала отношения. А вот мужчина, ранее судимый за разбой, не оставлял попыток вернуться в семью. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Подозреваемого в покушении на убийство и незаконном лишении свободы детей в Днепропетровской области доставили в суд

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