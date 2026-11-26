На Киевщине наказали мужчину / © pixabay.com

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Броварской городской районный суд Киевской области признал виновным в хулиганстве безработного киевлянина, который в Броварах в парке «Перемога» возле флагштока с государственным флагом Украины обнажился и совершал действия сексуального характера на глазах у взрослых и детей.

Об этом говорится в приговоре суда от 19 ноября 2026 года.

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Обстоятельства инцидента в парке «Перемога»

Инцидент произошел вечером 26 июля 2026 года, около 21:10, в парке «Перемога» в Броварах. Находясь неподалеку от флагштока с государственным флагом Украины и в присутствии посторонних людей, среди которых были несовершеннолетние дети, мужчина спустил шорты и нижнее белье и начал публично мастурбировать, привлекая к себе внимание прохожих.

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Действия фигуранта квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся исключительным цинизмом).

Позиция обвиняемого и заключение психиатрической экспертизы

Во время судебного заседания ранее несудимый уроженец Киева полностью признал свою вину, подтвердил все обстоятельства дела, искренне раскаялся и заверил, что больше такого не повторит.

В то же время в ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина имеет инвалидность II группы и страдает параноидальной шизофренией в состоянии неполной ремиссии. В связи с этим как на момент совершения правонарушения, так и во время суда он не мог в полной мере осознавать свои действия и управлять ими, хотя госпитализации в психиатрическое учреждение не требует.

Приговор суда

Броварской городской районный суд признал обвиняемого ограниченно вменяемым и виновным в совершении уголовного правонарушения.

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Суд постановил:

назначить осужденному наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год (с обязательством периодически регистрироваться в органах пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения);

применить к мужчине принудительную меру медицинского характера в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке по месту жительства.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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