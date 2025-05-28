Мужчину отвезли в ТЦК, а он вызвал полицию и отказался от мобилизации: как это закончилось

Мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации / © ТСН.ua

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В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Чигиринского райсуда Черкасской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Однако житель Черкасской области категорически отказался от мобилизации.

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На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что ехал в Черкассы, где его остановили военные ТЦК. Когда он был в военкомате, то вызвал полицию, однако правоохранителей якобы к нему не впустили. Житель Черкасской области жаловался, что хотя и был комиссован в 2002 году, однако его признали годным к мобилизации. Он также сетовал на ВВК.

Суд установил, что у мужчины есть диагноз хроническая люмбалгия. Однако его ВВК учла. Несмотря на заявления, мужчина так и не обжаловал решение военно-врачебной комиссии.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки и отказался от мобилизации из-за "религиозных мотивов"

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