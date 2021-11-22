Мужчину, погибший после падения из окна 4 этажа больницы, должны были сегодня выписать

Главная версия полиции – он прыгнул из окна сам.
В госпитале в Боголюбах близ Луцка 78-летний мужчина выпал с четвертого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что это пациент, который лечился от коронавируса.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Мужчина выпал из окна четвертого этажа этой ночью. Известно, что в палате он был не один. И предварительно известно, что его никто не толкал. Также не было такого, что мужчина сидел на подоконнике и просто не удержался.
Главная версия полиции – он прыгнул из окна сам. Поэтому сейчас выясняют, мог ли кто-нибудь видеть, как мужчина прыгал вниз. По предварительной информации, это произошло после того, как пациент по телефону пообщался со своей дочерью. Разговор с родными взволновал мужчину, были ли на то какие-то другие причины – пока неизвестно.
«Мужчина выпал с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели», – отметили в полиции.
Врачи пока никакой информации о психологическом состоянии пациента перед гибелью не дают. Известно, что родом из соседней Львовщины. Пациент в больнице с диагнозом коронавирусом находился три недели и уже сегодня его должны были выписывать.
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