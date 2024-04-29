Мужчину поместили в дом престарелых, чтобы завладеть имуществом: подробности громкого скандала на Закарпатье

В доме престарелых на Закарпатье время визита в заведение представителей Офиса Омбудсмена один из подопечных заявил — его удерживают силой, пытаясь отобрать имущество. Когда эту информацию проверили правоохранители, выяснилось – дом мужчины ему уже не принадлежит.

Об этом в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Денищук.

Мужчину силой удерживали в доме престарелых

"Силой поместили в стационар, отбирали пенсию и более двух лет не выпускали на улицу. Так, утверждает 72-летний житель Берегово, с ним поступали вот в этом центре социального обслуживания. Об этом стало известно после визита в заведение представителей Офиса Омбудсмена", - объясняет Светлана Денищук.

В доме престарелых мужчина еще с 2020 года. Утверждает, с первых дней терпел оскорбления со стороны персонала, несколько раз пытался убежать.

"Я попытался уйти отсюда, чтобы сообщить в прокуратуру и полицию - силой занесли обратно и избили меня. Дважды такое было", - говорит подопечный Береговского терцентра соцобслуживания Инштван Дзямко.

Инштван Демко.

Мужчина утверждает – после последней попытки побега ему вообще запретили выходить на улицу.

"Средневековую тюрьму устроили. Не разрешали вставать с кровати. Вот почему я так плохо хожу. Только лежать и сидеть", — добавляет мужчина.

Директор заведения отказалась говорить с журналистами

Директор заведения общаться с журналистами не хочет:

"Это закрытый объект. До свидания".

"Объясните ситуацию".

"Я не собираюсь вам ничего объяснять".

Продолжить съемку ТСН удается только после вызова полиции.

Директор заведения

Инштван разделяет палату еще с пятью мужчинами. Условия удовлетворительные, но мужчина говорит – может обслуживать себя сам и хочет домой. Которого у него уже нет.

Дом мужчины больше ему не принадлежит

Правоохранители выяснили – несколько месяцев назад согласно договору дарения, его дом в собственности другого человека. Хотя пенсионер утверждает: дом никому не дарил.

Дом мужчины

"Нами было открыто уголовное производство. Обращение касалось вероятного неправомерного отчуждения имущества. Уже установлены причастные лица", — говорит руководитель Береговской окружной прокуратуры Денис Гиряк.

Что говорят соседи потерпевшего

Дом, в котором жил мужчина, хоть и старенький, однако расположен недалеко от центра Берегово на тихой улице. Соседи говорят - новые владельцы здесь пока не появлялись, но здесь уже видели нанятых работников.

Всю жизнь господин Иштван жил здесь один, говорит сосед. Родственников не имел. В доме престарелых оказался после травмы.

"Он поломал ногу и церковь, что здесь по Мужийской улице, завезли его в больницу, кормили его, приносили еду домой, а потом отдали его в дом престарелых", - говорит сосед мужчины Александр Горзов.

Что известно об афере на Закарпатье

В Офисе Омбудсмена сообщили - к афере с недвижимостью могут быть причастны нотариус и руководитель коммунального учреждения городского совета. Пока подробностей не разглашают. Но говорят, количество обманутых пенсионеров может измеряться десятками.

В течение 2022-2023 годов и января этого года в двух спецотделениях центра умерли 30 подопечных. Речь о подозрительных смертях одиноких пожилых людей, которые имели недвижимость. Теперь в прокуратуре будут проверять каждый случай.

"Мы дополнительно поднимем эту информацию. Принимаются все необходимые меры по проверке их имущества - куда оно выбыло. Или это оформили за собой родственники или опять же нечистые на руку дельцы", - говорит руководитель Береговской окружной прокуратуры Денис Гиряк.

Господин Иштван пока остается в доме престарелых. Но правозащитники уже ищут ему другое жилье.

Дом престарелых

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