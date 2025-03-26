Мужчину с работы забрали в ТЦК, где дали повестку: он придумал, как избежать мобилизации

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, 30-летнего жителя Львовщины в сентябре 2023 года признали годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако мужчина так и не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он отметил, что его с работы доставили в ТЦК.

"Ему предоставили документы для прохождения ВВК. Пришли двое врачей, начали его проверять, других врачей не было. Он кровь на анализ не сдавал. Однако жаловался на боль в колене. Затем его документы передали в мобилизационное отделение. Он сообщал, что по состоянию здоровья не может проходить военную службу. Затем ему вручили повестку на отправку и сказали прийти на следующий день, принести паспорт и другие документы. Он действия работников ВВК и решение не оспаривал. Раскаивается в содеянном, просит суд не лишать его свободы и учесть, что у него на иждивении жена и малолетний ребенок, у жены недавно погиб брат", - говорится в показаниях мужчины.

Председатель ВВК отметил, что у мужчины ранее не было претензий к решению комиссии. Он добавил, что мужчину осматривали врачи и он действительно жаловался на боль в суставе. Однако у медиков не было данных о том, что житель Львовщины ранее обращался за медицинской помощью из-за этого.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, но скрылся из автобуса по дороге в учебный центр.

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