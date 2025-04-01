Мужчину три воинские части отказались брать на службу: что он делал

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации. / © ТСН.ua

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В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, в мае 2024 года мужчину сочли годным к прохождению военной службы. Однако он отказался от мобилизации.

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На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что мол уже «проходит службу в „ИТ армии“, злоупотребляет психостимуляторами. 30.04.2024 был задержан работниками РТЦК и СП. В тот же день прошел осмотр военно-врачебной комиссией и был направлен для прохождения военной службы в Яворовский полигон Львовской области, однако не был допущен к такой службе уполномоченными лицами воинской части. 31.04.2024 был направлен для прохождения военной службы в другую часть, где аналогично не был допущен к прохождению военной службы уполномоченными лицами воинской части. В ночь с 31.04.2024 на 01.05.2024 был доставлен в воинскую часть Национальной гвардии Украины, где ситуация повторилась». Мужчина заявил, что якобы в ТЦК ему рекомендовали написать заявление об отказе от мобилизации, что он и сделал.

Однако в материалах уголовного производства говорилось, что мужчина категорически отказался от мобилизационного распоряжения.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Ужгородский суд

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку , однако написал заявление об отказе от мобилизации.