Мужчину "забрали с военного полигона", но осудили за уклонение от мобилизации: причина

На суде житель Хмельнитчины вину отрицал. Он заявил, что не мобилизовался в ВСУ "по болезни".

В Хмельницкой области к 3 годам и 6 месяцам приговорили мужчину, который с 2023 года уклонялся от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

По данным суда, в октябре 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации. Он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что не пришел в ТЦК из-за "воспаления седалищного нерва". Также он хотел оформить уход за бабушкой, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Мужчина утверждал, что "3 сентября 2024 года он был мобилизован и отправлен на полигон, где он находился до 5 сентября 2024 года, а впоследствии его забрали оперативные работники полиции. Последние его доставили в Хмельницкий горрайонный суд, где ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Мать подсудимого заявила, что сын не планировал идти в армию, поскольку "ухаживает за бабушкой".

"В сентябре 2024 года сына забрали работники РТЦК и СП и отправили для прохождения военной службы, но через некоторое время она узнала о том, что сына взять под стражу. Также у нее есть другой совершеннолетний сын, но о его местонахождении свидетельница отказалась сообщать", — говорится в свидетельстве женщины.

Факт уклонения от мобилизации был зафиксирован 13 декабря 2023 г. в Едином реестре досудебных расследований. Суд установил, что по данным полиции, мужчина с июля 2024 года состоит на превентивном учете в категории "обидчик".

Мужчина признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Шептицком во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

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