Мужчину задержали работники ТЦК и хотели дать повестку: он вызвал полицию, все закончилось неожиданно

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Теофипольского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина в июле 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Однако он категорически отказался от получения повестки и не пришел в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что когда утром ехал на работу его остановили работники ТЦК и отвезли на медосмотр. Житель Хмельницкой области утверждал, что он «болеет», однако якобы не имел возможности предоставить об этом документы, а потому его признали пригодным к мобилизации и хотели дать повестку.

"Ему стали вручать повестку, от которой отказался, так как не предоставили возможности подготовить все медицинские документы, однако отказ от повестки работники ТЦК не оформляли, намеревались оставить на ночь в ТЦК, чтобы утром отправить в воинскую часть, поэтому вызвал полицию. Приехали полицейские, также прибыл какой-то старший работник ТЦК, который имел право оформлять отказ от повестки, ему зачитали текст повестки о необходимости явки на следующий день в 5 часов утра, и отпустили. Однако на указанное время не явился, так как боится идти на военную службу", - говорится в показаниях подсудимого.

Суд установил, что мужчина за медицинской помощью не обращался и о его болезни ничего не известно. Кроме того, "обучение по профессии 8334 "Водитель погрузчика" в Тернопольском областном коммунальном учебно-курсовом центре не является основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницком мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.

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