ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Мужчины толкали по Киеву троллейбус: что случилось

Необычную картину заметили на столичном Виноградаре.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Мужчины толкали по Киеву троллейбус: что случилось

Троллейбус

В Киеве девять мужчин толкали троллейбус. Необычное действо заметили на проспекте Василия Порика в Подольском районе прохожие и опубликовали в Сети с подписью «Лучшему транспорту в Киеве…? Толкать!».

Столичные транспортники рассказали, что на самом деле случилось на Виноградаре.

В Департаменте транспортной инфраструктуры ТСН.ua сообщили, что на участке, где снято видео, продолжаются дорожные работы. Троллейбус пытался объехать препятствие и оторвался от контактной сети.

В Киеве пассажиры толкали троллейбус толкали троллейбус / © Киев оперативный в Telegram

В Киеве пассажиры толкали троллейбус толкали троллейбус / © Киев оперативный в Telegram

«Работники дорожной службы помогли подтолкнуть транспортное средство к месту подключения. Пассажиры тоже присоединились к помощи. Отдельное спасибо коллегам-дорожникам и пассажирам за поддержку и помощь, а также за понимание ситуации», — рассказали в департаменте.

Там добавляют, что после восстановления контакта с сетью троллейбус продолжил движение по маршруту. Ситуация была кратковременной и не создавала угрозы.

Напомним, в Киеве горел дом, где живет Верка Сердючка

Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie