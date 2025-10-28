- Дата публикации
Мужчины толкали по Киеву троллейбус: что случилось
Необычную картину заметили на столичном Виноградаре.
В Киеве девять мужчин толкали троллейбус. Необычное действо заметили на проспекте Василия Порика в Подольском районе прохожие и опубликовали в Сети с подписью «Лучшему транспорту в Киеве…? Толкать!».
Столичные транспортники рассказали, что на самом деле случилось на Виноградаре.
В Департаменте транспортной инфраструктуры ТСН.ua сообщили, что на участке, где снято видео, продолжаются дорожные работы. Троллейбус пытался объехать препятствие и оторвался от контактной сети.
«Работники дорожной службы помогли подтолкнуть транспортное средство к месту подключения. Пассажиры тоже присоединились к помощи. Отдельное спасибо коллегам-дорожникам и пассажирам за поддержку и помощь, а также за понимание ситуации», — рассказали в департаменте.
Там добавляют, что после восстановления контакта с сетью троллейбус продолжил движение по маршруту. Ситуация была кратковременной и не создавала угрозы.
