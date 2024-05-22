Мужчины в Киеве ночуют под стенами ТЦК и спят на скамейках: что происходит

Как только в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, как под военкоматами увеличились очереди. Всем мужчинам нужно обновить данные, а кому-то пройти ВЛК. И хотя от Минобороны заработало приложение, в котором тоже можно обновить данные, чтобы не стоять в очереди под ТЦК, не всем это удается сделать.

Почему так и что происходит под стенами военкоматов в Киеве? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новый закон, массовые очереди и заработало ли приложение для обновления данных?

Более двух лет в Украине не было четкого закона о мобилизации, в условиях войны его все никак не обновляли и вот 18 мая новый закон все-таки вступил в силу. А напомним, согласно новым правилам, с этого дня все мужчины в Украине должны обновить свои данные, а те, кто имел статус ограниченно пригодных, должны повторно пройти четко определившую ВЛК : мужчина или годный, или нет.

И кроме ТЦК, от 18 мая обновить свои данные военнообязанные могут не только в военкомате, но и в ЦНАПе и с помощью нового приложения от Минобороны "Резерв+". Сейчас приложение работает в тестовом режиме и оно еще несовершенно, что признают и в Минобороны, и обещают доработать недостатки. В то же время, следует признать, что, несмотря на российское ИПСО, украинские мужчины массово идут и в ЦНАПы, и загружают приложение и идут в ТЦК. В Минобороны сообщили, что по состоянию на 20 мая "Резерв+" установили более 600 тысяч пользователей.

Больше всех раздражают очереди

В то же время никуда не девается бюрократия и с проблемами люди тоже сталкиваются. Журналистка Виктория Гнатюк вместе с коллегой Алиной Туришин отправились в один из военкоматов в Киеве, чтобы узнать, что происходит непосредственно на месте.

Все мужчины в один голос, прежде всего, жалуются на безумные очереди. Кто-то здесь в списке на вход стоит 20-м, а кто попадет только тогда, когда перед ним пройдет... две сотни мужчин. Кое-где люди вынуждены занимать очередь под военкоматом еще на рассвете и приходят в 5 утра, а есть те, кто даже решает ночевать под стенами ТЦК: кто в машине, а кто под открытым небом на скамейке в парке.

Уезжают даже из других городов по месту регистрации.

Добровольцы – без очереди, другим – ждать

Но очереди не касаются добровольцев, военные не на камеру говорят, их здесь тоже много, и как только становится известно, что мужчина — доброволец, ему помогают быстро пройти комиссию и бумажную бюрократию. Еще одной из причин таких очередей называют то, что все остальные дождались последнего момента и массово ринулись в ТЦК, поэтому теперь приходится так долго ждать. Между тем мужчины уже шутят, что у стен военкомата можно делать бизнес.

Если просрочишь с датами, придется отвечать?

Ну что тут скажешь, украинцы есть украинцы, какая бы ни была ситуация — найдут, над чем посмеяться. Хотя это и не смешно, ведь если комиссию не пройдешь или не обновишь данные, можно поймать штраф. Более того, те, кто приходит по повестке, имеют прописанные четкие сроки прохождения ВЛК, но на очередь они повлиять тоже не могут и не понимают, что будет, если не по своей воле не успеют пройти комиссию.

"Цветная очередь" — что это значит?

По-прежнему очереди в ТЦК и ВЛК разделены на цвета: красная — на медкомиссию, те, кто идут туда впервые, доносят результаты анализов, либо идут по направлению, либо уже пришли за выводом. Зеленая — для призывников от 17 до 27 лет, теперь уже до 25, которые еще не проходили военную службу или пришли за приписным удостоверением. Синяя — для рядовых, солдат, сержантов и старшин, которые могут прийти как на медкомиссию, так и на сверку данных, есть желтая очередь — она для офицеров и черная — это уже мобилизация, пришедшая по повестке, имеющая призыв при мобилизации, по распоряжению от предприятий или же те, кто захотели вступить в ряды армии добровольно.

Ну и как раньше — запись происходит на листочке, но мужчины же говорят, эту процедуру давно могли бы упростить и наконец-то наработать механизм электронной очереди, потому что ее вроде бы и ввели, но по факту это пока не работает.

Не все так просто и с приложением есть и те, кто его установили, но говорят, что это все равно не освобождает их от визита в ТЦК.

Почему в ТЦК так медленно принимают людей?

В то же время в самом ТЦК не без проблем, им также выключают свет, поэтому прием фактически останавливается, потому что может не работать техника. То же самое, разумеется, и во время воздушной тревоги.

Готовы воевать?

Впрочем, несмотря на это, категорически настроенных против мобилизации, по крайней мере, во время этого визита мы не встретили. Мужчины говорят, если действуйте очередь и до них — пойдут в ряды армии.

Есть среди ожидающих в очереди и забронированы на работе.

Кроме того, обновить данные пришли ребята, которым до мобилизационного возраста еще далеко.

Как будут дальше развиваться события, покажет время. Впрочем, недоработка есть, а из плюсов — мужчин, которые действительно идут к военкоматам то ли обновлять данные, то ли добросовестно появляются по повестке, действительно много.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОД ТЦК И ВЛК — БЕЗУМНЫЕ ОЧЕРЕДЫ! Мужчины ночуют в авто и на скамейках! Мобилизация в Киеве!

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